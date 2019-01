Melbourne. Bei den Australian Open hat Laura Siegemund überraschend die zweite Runde erreicht. Auch Philipp Kohlschreiber ist weiter.

Neben Topstar Alexander Zverev sind am Dienstag bei den Australian Open auch Laura Siegemund und Philipp Kohlschreiber in die zweite Runde eingezogen. Zverevs Bruder Mischa ist jedoch ausgeschieden.

Laura Siegemund ist Angelique Kerber als zweite Deutsche in die zweite Runde gefolgt. Die Schwäbin besiegte die frühere Weltranglisten-Erste Victoria Asarenka aus Weißrussland am Dienstag in Melbourne 6:7 (5:7), 6:4, 6:2. In der 2:42 Stunden langen Partie verpasste Siegemund zunächst im Tiebreak die Satzführung. Danach holte sie im zweiten Durchgang ein 2:4 auf und schaffte gegen die Australian-Open-Siegerin von 2012 und 2013 noch die Wende.

In der zweiten Runde trifft Siegemund, die 2017 einen Kreuzbandriss erlitt, auf die an Nummer 28 gesetzt Hsieh Su-Wei aus Taiwan. Die 30-jährige Siegemund ist derzeit nur die Nummer 110 der Weltrangliste.

Philipp Kohlschreiber hat als zweiter von sieben gestarteten deutschen Tennis-Herren die Auftaktrunde überstanden. Der 35 Jahre alte Augsburger besiegte den Chinesen Li Zhe glatt 6:2, 6:2, 6:4. Der 32 Jahre alte 261. der Weltrangliste stand dank einer Wildcard im Hauptfeld. Kohlschreiber hatte nur im dritten Satz mehr Mühe, vermied aber ein Break von Li und setzte sich nach genau zwei Stunden durch. Nächster Gegner des dreimaligen Melbourne-Achtelfinalisten ist der Portugiese Joãa Sousa.

Mischa Zverev ist wie im vergangenen Jahr in der ersten Runde der Australian Open ausgeschieden. Der Viertelfinalist von 2017 verlor 5:7, 6:7 (7:9), 4:6 gegen den Australier Alexei Popyrin. Der 19 Jahre alte Weltranglisten-149. ist dank einer Wildcard bei dem Grand-Slam-Turnier dabei. Von den sieben deutschen Herren sind bisher auch schon Jan-Lennard Struff, Peter Gojowczyk und Rudi Molleker ausgeschieden. Als letzter greift am Dienstag noch Maximilian Marterer ein.