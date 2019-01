Hamburg. Die Fußball-Bundesliga startet in die Rückrunde: Wie gut sind die 18 Teams vorbereitet – ein Formcheck.

Die Jagd auf Tabellenführer Borussia Dortmund beginnt am kommenden Wochenende. Die Fußball-Bundesliga hat ihre Winterpause beendet und startet in die Rückrunde. Der amtierende Meister Bayern München will gleich im Auftaktspiel in Hoffenheim mit einem Sieg Druck auf den BVB ausüben.

So sieht die aktuelle Bundesliga-Tabelle aus

Im Abstiegskampf klotzte der VfB Stuttgart auf Platz 16 mit einem zweistelligen Millioneneinkauf. Im Gegensatz dazu verzichtete Schlusslicht Nürnberg bislang auf Wintertransfers. Wir haben den Rückrundencheck aller 18 Bundesligateams gemacht:



Borussia Dortmund (Platz 1/42 Punkte)

Ausgangslage: Der BVB geht mit sechs Punkten Vorsprung vor dem FC Bayern in die Rückrunde. In der Winterpause verstärkte sich der Tabellenführer mit dem argentinischen Verteidiger Leonardo Balerdi, der allerdings erst perspektivisch helfen soll, aber auch geholt wurde, weil Stamm-Innenverteidiger Manuel Akanji mit einer Hüftverletzung vorerst ausfällt. Vor dem ersten Spiel beim Tabellenvierten Leipzig bangt Coach Favre noch um Kapitän Marco Reus und um Top-Torjäger Paco Alcacer. BVB-Boss Watzke sieht die Bayern trotz des großen Vorsprunges noch als Favoriten auf den Titel.

Zugänge: Leonardo Balerdi (Boca Juniors)



Abgänge: Christian Pulisic (FC Chelsea, Leihe bis Sommer 2018, zuvor von FC Chelsea fest verpflichtet), Sebastian Rode (Eintracht Frankfurt, Leihe)

Bayern München (Platz 2/36 Punkte)



Die Bayern verbrachten ihr Wintertrainingslager schon fast traditionell in Katar und wollten sich störungsfrei auf die große Aufholjagd vorbereiten, doch ein goldenes Steak und die Posse um Franck Ribery durchkreuzten den Plan. Dennoch scheint der Rekordmeister gut in Form zu sein, wie der Sieg beim Vorbereitungsturnier in Düsseldorf zeigte. Mit dem 18-jährigen Winter-Neuzugang Alphonso Davies hat Trainer Nico Kovac eine weitere Offensivalternative im Kader. Verletzt ausfallen werden zum Saisonstart am Freitagabend bei der TSG Hoffenheim auf jeden Fall Franck Ribery und auch Arjen Robben. In der Winterpause trieb Sportdirektor Hasan Salihamidzic auch die Kaderplanung voran und gab den Transfer des Stuttgarters Benjamin Pavard zur neuen Saison bekannt. Außerdem sind die Bayern am englischen Chelsea-Talent Callum Hudson-Odoi und dem Franzosen Lucas Hernandez (Atletico Madrid) stark interessiert.

Zugänge: Alphonso Davies (Vancouver Whitecaps), Benjamin Pavard (VfB Stuttgart, ab Sommer 2019)

Abgänge: Franck Evina (Holstein Kiel)

Borussia Mönchengladbach (Platz 3/33 Punkte)



Die Borussia überzeugte in den Testspielen nicht und verlor gegen Zweitligist Magdeburg und Standard Lüttich. Vor allem im Torabschluss haperte es bei der Hecking-Elf. Die heimstarken Fohlen werden am Samstag in Leverkusen gleich vor einer harten Bewährungsprobe stehen. Auf dem Transfermarkt waren die Gladbacher bislang noch nicht aktiv.

bisher keine Transferaktivitäten

RB Leipzig (Platz 4/31 Punkte)

Die Leipziger verstärkten sich mit zwei Mittelfeldspielern, doch einer der beiden Neuzugänge, Amadou Haidara, laboriert noch an einem Kreuzbandriss und steht noch nicht zur Verfügung. In Testspielen überzeugten die Sachsen nicht. Trumpfkarte des Rangnick-Team ist das starke Pressingverhalten und das torgefährliche Sturmduo. Yussuf Poulsen (acht Tore) und Timo Werner (11 Tore) überzeugten in der Hinrunde. Der Auftakt gegen den BVB wird gleich zur Standortbestimmung.

Zugänge: Amadou Haidara (Red Bull Salzburg), Tyler Adams (New York Red Bulls)

Abgänge: –

VfL Wolfsburg (Platz 5/28 Punkte)

Das Überraschungsteam der Hinrunde gewann in der Vorbereitung beide Testspiele. Trainer Bruno Labbadia ist mit der Entwicklung des Teams sehr zufrieden. Die Hiobsbotschaft gab es kurz vor dem Start auf Schalke. Topscorer Daniel Ginczek zog sich eine Bänderverletzung zu und fällt erst einmal aus.

Zugänge: –



Abgänge: Jakub Blaszczykowski (Vertrag aufgelöst)

Eintracht Frankfurt (Platz 6/27 Punkte)

Die Eintracht schwächelte zum Ende der Hinrunde und will einen Absturz in der Rückrunde verhindern. Trainer Hütter kann wieder auf die Stammkräfte Makoto Hasebe und David Abraham zurückgreifen. Außerdem scheint Rückkehrer Sebastian Rode eine echte Verstärkung zu sein und verbessert sowohl Quantität als auch Qualität des Kaders.

Zugänge: Sebastian Rode (Borussia Dortmund, Leihe)

Abgänge: Felix Wiedwald (MSV Duisburg, Leihe), Nicolai Müller (Hannover 96, Leihe), Deji Beyreuther (Chemnitzer FC, Leihe), Francisco Geraldes (Sporting Lissabon, Leihe beendet)

TSG Hoffenheim (Platz 7/25 Punkte)



Die TSG dünnte in der Winterpause ihren Kader aus und lieh gleich fünf Spieler aus. Dafür stehen mit Geiger und Amiri zwei verletzte Spieler wieder zur Verfügung. Zum Auftakt geht es am Freitag gleich zuhause gegen die Bayern. Hoffenheims scheidender Trainer Julian Nagelsmann hat eine beeindruckende Heimbilanz gegen den Rekordmeister und konnte beide Partien vor eigenem Publikum gewinnen.

Zugänge: –

Abgänge: Steven Zuber (TSG Hoffenheim, Leihe), Vincenzo Grifo (Sport-Club Freiburg, Leihe), Gregor Kobel (FC Augsburg, Leihe), Kevin Akpoguma (Hannover 96, Leihe), Felipe Pires (SE Palmeiras Sao Paulo, Leihe)

Hertha BSC (Platz 8/24)

Coach Pal Dardai kann auch in der Rückrunde auf eine eingespielte Mannschaft bauen. Das ist auch der größte Faustpfand der Berliner, die auf dem Transfermarkt bislang nur Spieler ausliehen und noch keinen Neuzugang präsentierten. Zum Auftakt fehlen den Hauptstädtern mit Grujic und Rekik noch zwei Stammspieler.

Zugänge: –

Abgänge: Alexander Esswein (VfB Stuttgart, Leihe), Maxim Pronichev (Hallescher FC, Leihe, war zuvor an Erzgebirge Aue verliehen)

Bayer 04 Leverkusen (Platz 9/24 Punkte)

Leverkusen gehörte zu den Enttäuschungen der Hinrunde und trennte sich von Trainer Herrlich. Sein Nachfolger Peter Bosz soll nun das vorhandene Potenzial der Mannschaft herauskitzeln. Der Niederländer steht für einen offensiven Fußball. Mit Havertz, Brandt und Co. liegen die Stärken der Rheinländern auch eindeutig in Angriffsspiel.

bisher keine Transferaktivitäten

Werder Bremen (Platz 10/22 Punkte)



Werder startete die Saison vielversprechend, um dann zum Ende der Hinrunde hin mächtig nachzulassen. In der Rückrunde hofft Trainer Kohfeldt auf einen fitten Kapitän Max Kruse, der zuletzt unter seinen Möglichkeiten blieb. Besonders in der Offensive hat Bremen noch viel Potenzial, das es auszuschöpfen gilt.

Zugänge: Romano Schmid (RB Salzburg)

Abgänge: Florian Kainz (1. FC Köln, vorbehaltlich Medizincheck), Ole Käuper (FC Erzgebirge Aue, Leihe), Jaroslav Drobny (Fortuna Düsseldorf)

SC Freiburg (Platz 11/21 Punkte)

Traditionell ohne große Schlagzeilen und in Ruhe absolvierten die Freiburger das Trainingslager in Spanien. Die Breisgauer liehen mit Vincenzo Grifo einen guten alten Bekannten aus, der vor allem für mehr Kreativität und Torgefahr sorgen soll. Schmerzlich wird allerdings Stammkraft und Mittelfeldmotor Nicolas Höfler (noch verletzt) vermisst.

Zugänge: Vincenzo Grifo (TSG 1899 Hoffenheim, Leihe)

Abgänge: –

1. FSV Mainz (Platz 12/21 Punkte)

Mit 21 Punkten spielten die Mainzer eine solide Hinrunde. Sportchef Rouven Schröder sah sich deshalb auch nicht in der Pflicht auf dem Transfermarkt tätig zu werden, zudem alle Spieler im Kader einsatzfähig sind.

bisher keine Transferaktivitäten

FC Schalke 04 (Platz 13/18 Punkte)

Der Vizemeister der vergangenen Saison muss sich anstatt Titelkampf mit Abstiegskampf beschäftigen. In der Winterpause verabschiedete sich auf eigenen Wunsch hin auch noch der aussortierte Fanliebling Naldo Richtung Monaco und hinterlässt im eh schon fragilen Mannschaftsgefüge eine Riesenlücke. Verstärkungen bislang noch Fehlanzeige. Dennoch glauben die Verantwortlichen von S04, dass eine Platzierung unter den ersten sechs Teams noch möglich ist.

Zugänge: –

Abgänge: Johannes Geis (1. FC Köln), Naldo (AS Monaco)

Fortuna Düsseldorf (Platz 14/18 Punkte)



"Ich nehme nichts Negatives mit. Ich freue mich, dass es endlich losgeht", sagte der sichtlich entspannte Friedhelm Funkel. Nach langem Hin und Her und einem Zwist mit Vorstandschef Robert Schäfer hatte der 65-Jährige seinen Kontrakt am Dienstag doch noch um ein Jahr bis zum 30. Juni 2020 verlängert. Jetzt gilt die ganze Konzentration dem Klassenerhalt. Die Trainer-Posse könnte das Team noch enger zusammenschweißen.

Zugänge: Jaroslav Drobny (SV Werder Bremen)

Abgänge: Johannes Bühler (VfR Aalen, Leihe, zuvor vereinslos verpflichtet), Havard Nielsen (MSV Duisburg, Leihe)

FC Augsburg (Platz 15/15 Punkte)

Das Wohl und Wehe des FCA hängt an Torjäger Alfred Finnbogason. Sollte der Isländer fit bleiben und wie in der Hinrunde regelmäßig treffen, sollten die Augsburger die Klasse halten. Der Kader ist von der Qualität her besser als der der Konkurrenten aus Düsseldorf, Nürnberg oder Hannover. Unruhe gibt es bei den Fuggerstädter nur wegen des weiterhin unentschuldigten Fehlers des Brasilianers Caiuby.

Zugänge: Gregor Kobel (TSG Hoffenheim, Leihe), Seong-Hoon Cheon (FC Incheon United)

Abgänge: –





VfB Stuttgart (Platz 16/14 Punkte)

Im Gegensatz zu den anderen Vereinen in der Abstiegszone griff der VfB Stuttgart auf dem Transfermarkt noch einmal tief in die Tasche und verpflichtete den talentierten 18-jährigen Innenverteidiger Ozan Kabak von Galatasaray Istanbul. Außerdem holten die Schwaben noch den Schweizer Nationalspieler Steven Zuber auf Leihbasis. Qualitativ hat der VfB den mit Abstand hochwertigsten Kader aller Teams in der unteren Tabellenhälfte.

Zugänge: Ozan Kabak (Galatasaray Istanbul), Steven Zuber (TSG 1899 Hoffenheim, Leihe), Alexander Esswein (Hertha BSC, Leihe), Ebenezer Ofori (New York City FC, Leihe beendet)

Abgänge: Benjamin Pavard (FC Bayern München, ab Sommer 2019)

Hannover 96 (Platz 17/11 Punkte)

Hannover 96 hat in der Winterpause reagiert und sich mit zwei Spielern verstärkt. Nicolai Müller und Kevin Akpoguma sollen den Kader verstärken. Der aus Frankfurt ausgeliehene Müller soll die Lücke schließen, die Niklas Füllkrug gerissen hat. Der Topstürmer der Niedersachsen fällt vorerst verletzt aus. Bis zuletzt waren die Hannoveraner auf der Suche nach einem weiteren Stürmer. Nur mit einem Kraftakt und einer optimalen Rückrunde wird sich 96 in der Bundesliga halten können.

Zugänge: Kevin Akpoguma (TSG Hoffenheim, Leihe), Nicolai Müller (Eintracht Frankfurt, Leihe), Samuel Sahin-Radlinger (SK Brann, Leihe beendet), Uffe Bech (Bröndby IF, Leihe beendet)

Abgänge: Philipp Tschauner (FC Ingolstadt 04, Leihe)

1. FC Nürnberg (Platz 18/11 Punkte)

Der Aufsteiger scheint aktuell Abstiegskandidat Nummer eins zu sein. Zwar liegen die Franken nur drei Punkte hinter dem Relegationsplatz 16, aber die Qualität des Kaders scheint nicht bundesligatauglich zu sein. Finanziell war der "Club" bislang auch noch nicht in der Lage Verstärkungen an Land zu ziehen. Nur wenn alles optimal läuft und das Teams konstant über ihrem Leistungsniveau spielt, scheint der Abstieg vermeidbar.

bisher keine Transferaktivitäten