Stefan Kretzschmar: Wie der Handball-Punk in die rechte Ecke geriet

Osnabrück. Der ehemalige Handballer Stefan Kretzschmar hat mit einem Interview polarisiert. Nun muss sich der einstige Punk verteidigen, weil ausgerechnet die rechte Szene seine Aussagen für sich vereinnahmt hat. Ist er selbst daran schuld? Getreu dem ungeschriebenen Gesetz der sozialen Netzwerk-Welt: Wer Provokation sät, erntet einen Shitstorm! Ganz so einfach ist es diesmal allerdings nicht.

Regelmäßig schallt er durch die Gesellschaft, der laute Ruf nach den Typen im Sport. Den Furchtlosen, die mal ungefiltert ihre Meinung sagen, die polarisieren – und das nicht nur, in dem sie ihre Zähne in ein goldenes Steak hauen. Stefan Kretzschmar ist noch ein solcher Typ. In einem Interview mit t-online erklärte er ziemlich genau, wie er so geworden ist und warum seine Art vom Aussterben bedroht ist.



Äußerungen zur Meinungsfreiheit: Kretzschmar wehrt sich



Kretzschmar, der Handball-Punk, geboren in der DDR, aufgewachsen im Berlin der Wendezeit, als noch keine Smoothie trinkenden Eltern ihre hippen Kinderwägen durch Friedrichshain schoben. Als die linke Szene freie Häuser besetzte, dort lebte, über Politik diskutierte und die ein oder andere wilde Party feierte. Hier, in diesem linken Umfeld, wurde der ehemalige Nationalspieler sozialisiert. Um das zu wissen, braucht es nicht einmal große Vorkenntnisse. Nachzulesen ist es in dem Interview, das am Wochenende hohe Wellen schlug.

Die Furcht vor dem Shitstorm

Ausführlich erklärt er darin auch, welche Schwierigkeiten und Fallen im Social-Media-Zeitalter auf seine Nachfolger warten. Warum diese auch aus Furcht vor Konsequenzen durch Arbeitgeber, Verbände und Sponsoren oft lieber mit dem Mainstream schwimmen. Warum es auch in der heutigen Sportlergeneration viele wache, und interessierte Geister gibt, sie aber manchmal lieber schweigen bevor sie mit einer unbequemen Meinung eine Kontroverse auslösen oder einen Shitstorm im Internet ernten.

Heftige Kritik und Empörung

Wie schnell ein solcher über einen hinwegfegen kann, belegen ausgerechnet die Reaktionen auf dieses Interview. Eine seiner Aussagen, zugespitzt auf die Formulierung in "in Deutschland gibt es keine Meinungsfreiheit" wurde vom rechten Rand dankend aufgenommen und per Internet verbreitet. Es folgte ein im medialen Zeitalter nicht unüblicher Mechanismus, der heftige Kritik und Empörung zu Tage förderte. Nicht an denen, die diese Thesen missbrauchen, indem sie diese kurzerhand auf die gesamte Gesellschaft ummünzten, sondern am Verfasser selbst. Es wurde geurteilt, als wäre Kretzschmar ein Bundestagsabgeordneter, der eine politische Botschaft setzte, nicht über den Sportler, der über interessante Entwicklungen in seinem Metier sprach.

Der Handball-Punk steht plötzlich in der rechten Ecke

Nun, der 45-Jährige kennt das Geschäft. Er dürfte gewusst haben, dass seine Aussagen provokant sind. Seit Jahren nutzt er die Medien, um sich selbst und seiner Sportart Aufmerksamkeit zu bescheren. Hat er deshalb fahrlässig gehandelt, wie einige es ihm vorwerfen? Vielleicht. Mit unglücklichen Beispielen hat er seine Argumentation untermauert. Konnte er ahnen, dass man ausgerechnet ihn, den Handball-Punk dafür in die rechte Ecke stellt? Sicher nicht.