Hamburg. Nach dem 22:22-Unentschieden gegen Russland hat Deutschland den vorzeitigen Einzug in die Hauptrunde der Handball-WM verpasst.

Die deutschen Handballer haben bei der Heim-WM den ersten kleinen Rückschlag hinnehmen müssen und den vorzeitigen Einzug in die Hauptrunde verpasst. Im Kraftakt gegen Russland kam die DHB-Auswahl am Montag nach einer dramatischen Schlussphase nicht über ein 22:22 (12:10) hinaus.

Ergebnis des Abends

Szene des Abends



Wenn man ein Anspiel perfekt nennen kann, dann wohl dieses. Per Rückhand-Anspiel bediente Fabian Wiede Kreisläufer Hendrik Pekeler. Mit diesem Spielzug hatten die Russen nicht gerechnet – so hatte Pekeler freie Bahn und verwandelte den Ball konsequent zum zwischenzeitlichen 12:10 für Deutschland.



Spieler des Abends

Der Russe Timur Dibirov erzielte einige wichtige Treffer für sein Nationalteam. Der 35-jährige Linksaußen traf bei zehn Versuchen acht Mal.

Zum Spielverlauf

Gegen die unangenehmen Russen fand Bundestrainer Christian Prokops Mannschaft zunächst keinen Zugang zum Spiel. Das lag zum einen daran, dass der Gegner deutlich besser verteidigte als zuletzt noch die Brasilianer. Vor allem aber knüpfte Deutschlands Torhüter Andreas Wolff im ersten Durchgang nicht an seine zuvor starken Turnierleistungen an. In der ersten Viertelstunde parierte der Keeper des THW Kiel lediglich einen Wurf. Noch vor der Pause brachte Prokop erstmals den zweiten Torhüter Silvio Heinevetter aufs Feld.



Während Wolff schon früh aufgrund seiner eigenen Leistung fluchte und mit dem Kopf schüttelte, funktionierte in der Offensive immerhin die Chancenverwertung einigermaßen. Kapitän Gensheimer verwandelte fast alle seiner Versuche gewohnt treffsicher, auch die Würfe aus dem Rückraum saßen meist. Dennoch blieb die Partie eng, weil die Russen trotz der lautstarken Pfiffe des Publikums ihre Angriffe zielsicher abschlossen.

Anzeige Anzeige

Aber die DHB-Auswahl steigerte sich. Schon nach wenigen Minuten in der zweiten Hälfte baute die deutsche Mannschaft ihren Vorsprung erstmals auf vier Tore aus. Jetzt kamen auch die Fans auf Touren, welche die DHB-Auswahl auch im dritten WM-Spiel lautstark durch die Partie begleiteten.

Das stachelte vor allem den bislang schwachen Wolff an. In der 40. Minute zeigte der 1,98 Meter große Hüne seine erste Glanztat des Spiels, als er den Gegenstoß eines Russen über das Tor lenkte. Dennoch blieben die Russen dank ihres überragenden Keepers Victor Kireew dran. Bis zur dramatischen Schlussphase beherzigte seine Mannschaft das. Doch als Paul Drux ein fataler Abspielfehler unterlief, gelang den Russen der Ausgleich. Fabian Böhm brachte die DHB-Auswahl 45 Sekunden vor dem Ende erneut in Front. Doch Russland schaffte wenige Sekunden vor der Schlusssirene erneut das Remis.

Kuriosität am Rande

Bei einer Pressekonferenz vor Beginn der Handball-WM polarisierte DHB-Vize Bob Hanning bereits mit einem extravaganten Versace-Shirt. Und das, obwohl er erst kurz zuvor den Handball als "bodenständige und nicht abgehobene Alternative" zum Fußball tituliert hatte. Auch vor dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Russland zeigte sich Hanning wieder in einem ziemlich ausgefallenen Pulli – und direkt ploppte auf Twitter ein neuer Accout auf: "derkleiderschrankvonbobhanning". Man darf gespannt sein, was Hanning beim nächsten Spiel aus diesem hervorzaubert.

Die besten Tweets des Abends



Stimmen zum Spiel

Bundestrainer Christian Prokop: "Es überwiegt die Enttäuschung. Wir haben beim 20:17 den Sack nicht zugemacht. Heute dürfen wir uns ärgern. Das Schöne an diesem Turnier ist aber, dass wir binnen 24 Stunden das besser machen können mit dem tollen Publikum."

Paul Drux: "Das ist ein verlorener Punkt. Wir sind gefestigt. Jeder ist enttäuscht. Dann müssen wir schnell runtergekommen."