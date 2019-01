Berlin . Weltmeister Frankreich hat überraschend Nikola Karabatic nach Berlin zur WM beordert. Eigentlich gilt der Welthandballer der Jahre 2007, 2014 und 2016 als verletzt und in der Reha nach einer Fuß-OP. Warum er dennoch nachgereist ist, verrät der 34-jährige Ausnahmehandballer im Interview vor dem heutigen Spiel der deutschen Mannschaft gegen Frankreich (20.30 Uhr/ZDF).

Normalerweise beginnen wir Interviews nicht mit der Frage: Wie geht es Ihnen? Doch in Ihrem Fall scheint das angebracht.

Mir geht es gut. Ich bin aber noch nicht richtig fit und habe erst vor zehn Tagen wieder mit dem Handball-Training angefangen. Seit Dezember kann ich wieder laufen. Ich weiß aber nicht, ob es schon wieder für das höchste Niveau reicht.

Ist es möglich, dass Sie heute gegen Deutschland spielen?

Wenn alles gut läuft, spiele ich vielleicht gar nicht. Wenn die Mannschaft mich braucht oder sich einer verletzt, bin ich da, um zu helfen. Sie können sicher sein, dass ich nicht nur als Zuschauer nach Berlin gekommen bin.

Wie ist es zu Ihrer Rückkehr ins französische Team gekommen? Wie war der Kontakt mit Didier Dinart?

Ich wurde am 20. Oktober operiert – damals war eine Pause von vier bis sechs Monaten angedacht. Doch nach einem Monat konnte ich schon wieder gehen, nach eineinhalb laufen. Die Ärzte sagten, wenn so weitergeht, gebe es eine Möglichkeit, bei der WM zu spielen. Im Dezember folgte dann eine medizinische Untersuchung: Der Knochen war gut verheilt und der Zeh stand richtig. Alles gut also. Ich habe daraufhin Didier Dinart angerufen und gesagt, er solle mich in den 28er-Kader aufnehmen. Das hat er getan.

Verstehe ich das richtig? Sie haben den Trainer angerufen und gesagt: Ich will in den WM-Kader?

Wenn Sie so wollen: Ja!

Sie haben vier Jahre in der Bundesliga gespielt, waren auch 2007 beim legendären WM-Halbfinale zwischen Deutschland und Frankreich dabei. Wie ist es für Sie, wieder in Deutschland zu sein?

Es macht immer Spaß, nach Deutschland zu kommen. In Deutschland ist der Handball zu Hause. Gibt es etwas Besseres als eine WM hier? Ich denke, nein. Ich habe in Deutschland vier tolle Jahre verbracht, verbinde mit meiner Zeit beim THW Kiel schöne Erinnerungen. Das waren extrem wichtige Erfahrungen für mich als Handballer und als Mensch. Ich habe hier viel gelernt und viel Spaß gehabt – die Hallen sind beim Handball immer voll und die Menschen heiß auf Handball. Deshalb hat diese WM auch für mich eine so große Bedeutung.

Aber was ist Ihre Motivation? Sie haben doch schon alles gewonnen?

Ich will unbedingt noch einmal bei Olympia spielen, ich möchte nach Tokio. Ich bin noch nicht satt. Wenn das klappt, beende ich danach vielleicht meine Karriere. Der einfachste Weg nach Tokio ist es übrigens, hier die WM zu gewinnen. Sollte das nicht klappen, dann wollen wir wenigstens an einem Olympia-Qualifikationsturnier teilnehmen. Dafür müssen wir einen Rang unter den ersten sieben Teams belegen. Die WM ist daher von noch größerer Bedeutung.

Sie haben am Wochenende Ihre Mannschaft von der Tribüne aus beobachtet. War das hart für Sie, nicht eingreifen zu können?

Nein, es war nicht hart. Noch vor ein paar Tagen habe ich die WM-Spiele von der Couch aus gesehen, heute bin ich auf der Tribüne. Das ist ein großer Erfolg für mich und ein Sieg über meinen Körper. Ich bin stolz, nicht enttäuscht.

Welchen Eindruck haben Sie von Ihrer Mannschaft sportlich?

Die ersten 20 Minuten gegen Serbien waren schwer anzuschauen. Wir waren schlecht im Angriff und ohne Selbstvertrauen – vielleicht ein Resultat unserer Partie gegen Brasilien zuvor. In der zweiten Hälfte aber habe ich eine französische Mannschaft gesehen, die mit Tempo und Selbstvertrauen gespielt hat. Das hat Spaß gemacht. So wollen wir auch gegen Deutschland auftreten.