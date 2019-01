Berlin. Unser Handball-Reporter Holger Petersen ist derzeit bei der Weltmeisterschaft in Berlin. Doch auch außerhalb der Halle hat er jetzt einige persönliche Erkenntnisse gesammelt.

Döner, Donuts, Double-Cheeseburger – ich gestehe: Meine Ernährung während der WM könnte man unter gesundheitlichen Aspekten getrost als suboptimal beschreiben. Ja, erste Symptome von Hüftmumps sind spürbar. Was tun?, sprach Zeus. Richtig, das schlechte Gewissen beruhigen, die extra mitgeschleppten Joggingschuhe schnüren und los. Just do it!

Die Erkenntnis nach dieser 10-Kilometer-Runde:

In Berlin gibt es ein paar mehr Ampeln als in meiner heimatlichen 10.000-Seelen-Gemeinde Handewitt.

Die Streckenführung bei meinem letzten Berlin-Marathon vor sieben Jahren war einfacher und besser gesichert.

Hundekot unter den Schuhen ist auch in Berlin echt scheiße (sorry!).

Es gibt in der Hauptstadt links und rechts der Strecke viel zu entdecken. Wie etwa in einem Autohaus, in dem ein Mercedes G63 AMG 6x6 ausgestellt ist. Wow! Ein echter Blickfang! Welch beeindruckendes Gefährt (abgesehen von der Ökobilanz): 544 PS, 3,8 Tonnen Leergewicht, 6 Meter Länge, 3 Achsen. Dummerweise habe ich gerade keine 451.010 Euro (Grundpreis!) bei mir.



Bleibt die Frage: Wozu braucht man eigentlich einen solchen Koloss? Absolut keine Idee!

Aber warte mal, was sagte am Sonntag Deutschlands Kapitän Uwe Gensheimer noch? Irgendetwas von „Sternstunden“ und „wir wollen Vollgas geben“ und „wir müssen alle PS auf das Parkett bringen“. Er ist wohl auch an dem Autohaus vorbeigejoggt und auf den Geschmack gekommen.