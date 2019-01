Bremen/Auckland. Der ehemalige Stürmer von Werder Bremen und Vereinslegende Wynton Rufer hatte Glück im Unglück. Er musste reanimiert werden.

Der frühere Bundesliga-Profi Wynton Rufer hat einen Herzinfarkt erlitten. Er befinde sich aber auf dem Weg der Besserung, sagte der ehemalige Fußballer von Werder Bremen dem Onlineportal "deichstube.de" am Mittwoch. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, allerdings müsse er noch im Krankenhaus bleiben.

In Auckland zusammengebrochen

Demnach war der 56-Jährige am Sonntag gemeinsam mit einem Freund auf dem Rückweg von einem Basketballspiel im neuseeländischen Auckland gewesen, als er zusammenbrach. Zum Glück konnten Passanten mit Erste-Hilfe-Maßnahmen helfen und ihn reanimieren, berichtet die Deichstube. Im Krankenhaus sei der WM-Teilnehmer von 1982 in ein Koma gefallen und am Dienstag wieder aufgewacht. Die Intensivstation habe er bereits wieder verlassen.

Mit Werder Deutscher Meister und mehrfacher Pokalsieger

Rufer spielte von 1989 bis 1994 in Bremen und wurde mit den Hanseaten 1993 deutscher Meister und gewann 1991 und 1994 den DFB-Pokal. Für Werder erzielte der Stürmer 59 Treffer in 174 Bundesligaspielen. Mit dem 1. FC Kaiserslautern stieg er 1997 in die Bundesliga auf.