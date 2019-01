Hamburg. Er ist einer der ganz großen deutschen Fußballtrainer und auch international anerkannt. Ottmar Hitzfeld feiert seinen 70. Geburtstag.

Der Argentinier Ángel Di María beendete am 1. Juli 2014 mit seinem Tor im WM-Achtelfinale die Trainerkarriere von Ottmar Hitzfeld. Der Argentinier schoss in der 118. Minute das Goldene Tor beim 1:0-Sieg gegen die Schweiz. Hitzfeld war zu diesem Zeitpunkt Nationaltrainer der Eidgenossen. Bis dato holte der deutsche Fußballtrainer in seiner Karriere sieben Mal die deutsche Meisterschaft, dreimal den DFB-Pokal und zweimal die Champions-League. Er ist einer von nur fünf Trainern überhaupt, die das Kunststück schafften mit zwei unterschiedlichen Teams den Titel in der Königsklasse zu gewinnen.

Am Samstag feiert der "General", wie er ehrfurchtsvoll genannt wird, seinen 70. Geburtstag. Hier einige Bilder seiner erfolgreichen Karriere im Fußball: