Ausgezeichnet für sportliche Erfolge

Sein Länderspieldebüt für die deutsche Nationalmannschaft hatte Holger Glandorf 2003 gegen Ungarn. Für seinen Erfolg bei der Weltmeisterschaft 2007 wurde er mit dem Silbernen Lorbeerblatt, die höchste verliehene sportliche Auszeichnung in Deutschland, ausgezeichnet. Bei der Handball-Europameisterschaft 2008 war er mit 36 Toren bester Torschütze der deutschen Mannschaft. Am 1. September 2014 erklärte Glandorf seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft, feierte jedoch am 9. Januar 2017 in einem Testspiel gegen Österreich sein Nationalmannschafts-Comeback. Bislang bestritt er 168 Länderspiele, in denen er 579 Tore erzielte. Mit seinem Verein SG Flensburg-Handewitt wurde Glandorf 2015 DHB-Pokalsieger, Champions-League-Sieger 2014 und Europapokalsieger der Pokalsieger 2012.