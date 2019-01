Hamburg. Bei der Heim-WM wollen sich die deutschen Handballer zum nächsten Titel spielen. Testen Sie vorher Ihr Wissen zur Nationalmannschaft und Weltmeisterschaften im Quiz.

Heute startet die Handball-WM in Deutschland und Dänemark. Das Eröffnungsspiel bestreitet die deutsche Nationalmannschaft gegen Korea am Abend in Berlin. Um die Wartezeit bis dahin zu verkürzen, testen Sie doch Ihr Wissen im Quiz zur Handball-WM mit Fragen zur Nationalmannschaft und dem Turnier. (Weiterlesen: Erinnerungen an das legendäre Handball-Wintermärchen)