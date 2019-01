Frankfurt. Auch unser Kolumnist Udo Muras beschäftigt sich mit der Steak-Affäre von FC-Bayern-Star Frank Ribéry und fragt sich, inwiefern Fußballer eine Vorbildfunktion haben müssen.

Meine erste Reaktion auf die verbalen Entgleisungen des Goldsteak-Liebhabers Franck Ribéry war: Raus mit ihm! Sofort! Bayern-Fans hatten ja diese Saison schon allerlei Grund, sich zu schämen, aber nichts war schlimmer als Pöbeleien des französischen Superdribblers mit schwieriger Kindheit. Dann jedoch war ich ihm sogar dankbar, hat er mir doch ein Thema geschenkt, über das wir alle nachdenken sollten. (Weiterlesen: Franck Ribéry und der Tanz um das Goldene Steak – ein Kommentar)

Lieber Polizisten auf ein Podest heben

Die Geldstrafe, die die Bayern verhängt haben wollen, wurde mit der Vorbildfunktion begründet, deren sich ein Fußballer bewusst sein müsse. Ungeachtet dessen, dass sie auch nur Menschen sind. Bloß weil sie von unserer Gesellschaft auf ein Podest gehoben werden, auf dem ich lieber Krankenschwestern, Polizisten, Altenpfleger oder Feuerwehrleute sehen möchte, sollen sie also in moralischer Hinsicht Leuchttürme sein? Träumt weiter.

Leben in einer Blase

Nicht unangenehm auffallen würde schon reichen. Aber das fällt ihnen zunehmend schwer, solange sie in einer Blase leben, die sie von der Welt da draußen abschottet. Der Ex-Profi Jan Rosenthal hat gerade mit der Scheinwelt, in der auch er gut lebte, abgerechnet. Er wird sie nicht ändern, aber vielleicht helfen, unseren Blick auf die Realitäten schärfen.

Geld, zumal in obszönen Dimensionen, macht Menschen nicht besser – dazu gehören immer andere Menschen. Eltern, Geschwister, Partner, Vorgesetzte, Freunde, die einem Leitplanken setzen, uns Demut und Dankbarkeit lehren und Respekt vor den Mitmenschen. Auch denen, die in anderen Dimensionen leben – also den allermeisten, die mit ihren Eintrittsgeldern und TV-Abos den Wohlstand der Starkicker ermöglichen. Wenn ein Fußballer wie der Ex-Bremer Marko Arnautovic einen Verkehrspolizisten anpflaumt, er habe ihm gar nichts zu sagen, denn er könne ja ohne Weiteres sein „Leben kaufen“, dann lässt das tief blicken – in Abgründe moralischer Verwahrlosung und mangelnder Reife. (Weiterlesen: Franck Ribéry: Seine Ausraster und Fehltritte auf und neben dem Platz)

Keine lupenreinen Vorbilder

Natürlich müssen sich Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, nicht alles gefallen lassen. Zumal sich Umfang und Stil der Kritik durch die sozialen Netzwerke dramatisch verändert haben, gewiss nicht zum Guten. Manchmal muss es eben raus, und es offenbart sich, was noch so drinsteckt in den Kerlen. Da sind selbst unsere Größten, wohlgemerkt in sportlicher Hinsicht, eben doch keine lupenreinen Vorbilder. „Wenn man fest zudrückt, ist der tot“, ereiferte sich Kaiser Franz bei der WM 1986 über einen mexikanischen Journalisten, der sicher auch kein Engel war. Beckenbauer löste einen veritablen Skandal und seinen persönlichen Bußgang aus, unser Kaiser blieb er trotzdem.

Lothar im Bierzelt

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus pflaumte anno 1993 einen Niederländer, der seine Familie auf dem Oktoberfest filmte, an: „Dich hat der Adolf wohl vergessen.“ Na ja, der Lothar halt, zudem im Bierzelt. Schwamm drüber. Und Mehmet Scholl, in den Neunzigern Liebling aller pubertierenden Girls, philosophierte einst im Bayern-Jahrbuch 1994/95: „Hängt die Grünen, solange es noch Bäume gibt.“ Einzige Folge: Das Jahrbuch wurde eingestampft. Später machte er Karriere als Jugendtrainer und TV-Experte.

PS: Ich will damit Franck Ribéry keineswegs amnestieren und habe beschlossen, seine Strafe zu verschärfen: In dieser Kolumne wird er nie mehr erwähnt.