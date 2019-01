Riku Riski erzielte in bislang 28 Länderspielen vier Tore. Foto: imago/Digitalsport

Helsinki. Ein finnischer Nationalspieler hat seine Teilnahme an einem Trainingslager in Katar mit der Nationalmannschaft aus ethischen Gründen abgesagt. Er wolle an seinen Werten festhalten, sagte Riku Riski, Stürmer von HJK Helsinki.