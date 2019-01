Hamburg. Rechtzeitig zur Winter-Transferphase gibt transfermarkt.de die neuen Marktwerte der Zweitligaspieler aus. Einer der größten Verlierer nach dem Update ist ein HSV-Youngster.

Das Transferfenster in Europas Fußballligen ist geöffnet. Spekulationen, Wechselwünsche und geplatzte Träume von Fans, wenn ein Transfer nicht klappt – eine wichtige Zeit, auch für Vereine der 2. Bundesliga. Passend hierzu veröffentlichte transfermarkt.de nun die neuen Marktwerte der Zweitligaprofis. Beim Spitzenreiter Hamburger SV musste Talent Jann-Fiete Arp den größten Marktwertverlust hinnehmen.

Vor dem Update von transfermarkt.de verzeichnete Arp einen Wert von 7,5 Millionen Euro, dieser ist um satte 3,5 Millionen Euro gesunken (jetzt 4 Millionen Euro). Der größte Gewinner in den Reihen des HSV ist David Bates, der seinen Marktwert von 900.000 Euro auf 2 Millionen Euro hochgeschraubt hat. Der wertvollste Spieler des Absteigers heißt Douglas Santos. Der Linksverteidiger ist laut transfermarkt.de nun 7,5 Millionen Euro Wert, dahinter folgen Leihspieler Hee-chan Hwang (5 Millionen Euro) und Rick van Drongelen (4,5 Millionen Euro).



Stadtrivale FC St. Pauli verzeichnet nur geringe Marktwert-Verluste. Cenk Sahin ist nach dem Update 800.000 Euro wert (vorher eine Million Euro). Der Gewinner des Tabellendritten ist Marvin Knoll, der auf seinem Preisschild nun 1,5 Millionen Euro anstatt 1,25 Millionen Euro stehen hat. Zusammen mit Christopher Buchtmann (ebenfalls 1,5 Millionen Euro) ist Knoll zudem der wertvollste Spieler des FC St. Pauli. Rückkehrer Alex Maier verzeichnet einen Marktwert von 500.000 Euro (vorher 750.000 Euro).

Der Tabellenfünfte Holstein Kiel knüpft an die Leistung der Vorsaison (Rang drei) an. Einen großen Anteil hieran hat Mittelstürmer Janni-Luca Serra. Das schlägt sich in der Marktwertentwicklung aus: Zu Saisonbeginn war der 20-Jährige noch 750.000 Euro wert, nun ist sein Preis auf 2 Millionen Euro gestiegen – der größte Anstieg in den Reihen der Störche. Der größte Verlierer heißt indes Masaya Okugawa. Von ursprünglich 700.000 Euro rutschte sein Marktwert runter auf 550.000 Euro. Kiels wertvollste Spieler heißen David Kinsombi und Kinsgley Schindler (beide 3 Millionen Euro).

Liga übergreifend ist Nationalspieler Jonas Hector vom 1. FC Köln mit 12,5 Millionen Euro der wertvollste Spieler. Sein neuer, alter Teamkollege Anthony Modeste folgt ihm, ist aber zugleich der größte Verlierer der 2. Bundesliga. Sein Marktwert sank von 16 Millionen Euro auf nun 9 Millionen Euro.