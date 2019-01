München. Auf und neben dem Platz ist Bayern-Star Franck Ribéry immer wieder für negative Schlagzeilen gut. Aktuell mit einer Affäre um ein Goldenes Steak. Hier eine Auflistung seiner Ausraster.

Seit 2007 schnürt Franck Ribéry mittlerweile die Schuhe für den FC Bayern München. Der unbestritten begnadete Fußballer hatte sich in dieser Zeit oftmals auf und neben dem Platz nicht im Griff und war immer wieder für Aussetzer und Aufreger gut. Statistisch gesehen sind die vier Platzverweise (zweimal Rot, zweimal Gelb-Rot) in 409 Pflichtspielen aber im Rahmen. In einigen Szenen kam der 35-jährige Franzose jedoch mit einigen blauen Augen davon.

Hier eine Chronologie seiner Ausraster:

Ribéry und die Goldenes-Steak-Affäre (2019)

Nach der Berichterstattung über ein teures, mit Blattgold überzogenes Steak, das Ribéry und dessen Sohn während des Urlaubs im Emirat Dubai in einem Edel-Restaurant showträchtig serviert bekamen, wird der Familienvater heftig kritisiert. Bei seiner nicht im Affekt entstandenen Replik vergreift er sich jedoch komplett im Ton.

Kommentar: Franck Ribéry und der Tanz um das Goldene Steak



Ribery ohrfeigt TV-Experten nach Niederlage in Dortmund (2018)



Nach der 2:3-Niederlage in Dortmund am 11. Spieltag Mitte November 2018 kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen Franck Ribéry und dem französischen TV-Experten Patrick Guillou. Er soll seinen Landsmann dreimal geohrfeigt und ihn vor die Brust gestoßen haben. Der Grund: Guillou macht den 35-Jährigen für zwei Gegentore mitverantwortlich. Guillous Arbeitgeber bestätigt den Vorfall später. Im Nachhinein entschuldigt sich Ribéry beim TV-Experten: "Ich war sehr emotional nach dem Spiel. Wir haben lange darüber geredet, was nach dem Spiel in Dortmund passiert ist. Natürlich war es falsch, was ich gemacht habe", sagte der Fußballer in einer Videobotschaft. Er habe sich bei Guillou und seiner Familie entschuldigt. Aufgrund dieses Vorfalles entzieht die Herbert Burda-Media dem Franzosen den Bambi, den er eigentlich zusammen mit Arjen Robben im November hätte erhalten sollen.



Ribéry gegen Schiedsrichter Tagliavento (2017)

Im Champions-League-Gruppenspiel gegen den RSC Anderlecht in der Saison 2017/18 zeigt der italienische Schiedsrichter Paolo Tagliavento Ribéry nach heftigem Reklamierens die Gelbe Karte. Der Franzose tätschelt danach noch den Referee im Gesicht und kann froh sein, dass er nicht noch eine zweite Gelbe Karte für diese Aktionen sieht.



Ribérys Trikotwurf nach Auswechslung (2017)

Im selben Champions-League-Spiel gegen Anderlecht ist Ribéry mit seiner Auswechslung beim lockeren 3:0-Sieg alles andere als zufrieden. Er schleudert sein Trikot wutentbrannt Richtung Ersatzbank. "Das darf nicht passieren beim FC Bayern München. Das ist nicht okay. Da werden wir sprechen drüber", sagt Sportdirektor Hasan Salihamidzic anschließend.



Ribérys Schlag gegen Felix Passlack (2016)

Im Supercup 2016 zwischen Borussia Dortmund und Bayern München trifft Ribéry seinen Gegenspieler Felix Passlack mit dem Ellbogen im Gesicht. Anschließend beschwert sich der Franzose noch vehement über die große Theatralik des Dortmunders. Ribéry kommt mit einer Gelben Karte davon.

Ribérys "Watschn" gegen Gonzalo Castro (2016)

Tatort Berliner Olympiastadion: Im DFB-Pokalfinale gegen den BVB leistet sich Ribéry einen Aussetzer. Er greift seinem Gegenspieler Gonzalo Castro mit den Fingern ins Auge. Schiedsrichter Bastian Dankert steht bei der Aktion fast direkt daneben, zieht aber nur die Gelbe Karte für den Franzosen. Rot wegen einer Tätlichkeit wäre die richtige Entscheidung gewesen.



Ribery gegen Vincent Kompany (2014)

Im November 2014 verpasst Ribéry im Champions-League-Gruppenspiel Vincent Kompany von Manchester City eine Ohrfeige. Auch hier kommt er mit Gelb davon.



Ribéry gegen Dani Carvajal (2014)

Im Rückspiel des Champions-League-Halbfinals gegen Real Madrid sind die Bayern deutlich unterlegen. Beim Stand von 0:3 ohrfeigt Ribéry Dani Carvajal. Weder Schiedsrichter noch UEFA bestraften die Aktion.



Ribéry gegen Lewandowski (2013)

Im Champions-League-Finale 2013 trifft der Franzose seinen zukünftigen Mannschaftskollegen Robert Lewandowski nach einem Zweikampf mit dem Ellbogen im Gesicht. Der Referee bewertet die Aktion mit einem Freistoß für Bayern.



Ribéry gegen Koo (2012)

Gegen den Augsburger Ja-Cheol Koo lässt sich der Dribbelkünstler 2012 zu einer "Watschn" hinreißen, nachdem ihn sein Gegenspieler ins Gesicht fasst. Für seinen Fehlgriff sieht er die Rote Karte.



Ribéry gegen Lisandro (2010)

Kurz nach Bekanntwerden seiner Rotlichtaffäre (siehe unten) steht er 2010 auf dem Platz zur Champions-League-Partie gegen Olympique Lyon. Schon in der ersten Hälfte grätscht er Lisandro Lopez übel um. Die Folge: Rote Karte. Dieser Platzverweis kommt ihm teuer zu stehen. Ribéry wird für zwei Spiele gesperrt und verpasst damit auch das Champions-League-Finale in Madrid gegen Inter Mailand (0:2).



Ribérys Rotlicht-Affäre (2009)

2009 räumt Ribéry ein, in einem Münchener Luxushotel Sex mit einer damals 17-jährigen Prostituierten gehabt zu haben. Er will ihr wahres Alter aber nicht gekannt haben. Es kommt zum Prozess, in dem er jedoch, genauso wie Benzema, freigesprochen wird.

Ribery und der Aufstand bei der WM in Südafrika (2010)

Bei der verpatzten WM 2010 in Südafrika ist Ribéry einer der Aufrührer gegen den französischen Nationaltrainer Raymond Domenech, der gegen den Willen vieler Spieler Stürmer Nicolas Anelka vorzeitig nach Hause schickt. Daraufhin streiken weite Teile der Mannschaft, auch Ribéry, der nach der WM für drei Spiele gesperrt wird. Frankreich scheidet als Titelverteidiger sang- und klanglos in der Vorrunde aus.