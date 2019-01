Handball-WM 2019 live: So sehen Sie Deutschland gegen Russland live im TV und Live-Stream. Das Erste zeigt die Handball-WM live im Free-TV und Stream. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Hamburg. Die deutsche Handball-Nationalmannschaft tritt bei der Handball-WM 2019 in Gruppe A an. Am Montag, 14. Januar (18 Uhr), trifft Deutschland im dritten Gruppenspiel auf Russland. So sehen Sie die Handball-WM mit Deutschland gegen Russland live im TV und Livestream.