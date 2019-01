Hamburg/Osnabrück. In der englischen Premiere League bezahlen Eltern teils horrende Summen, um ihren Kindern den Traum zu erfüllen, einmal Einlaufkind zu sein. Aber wie ist das in der Bundesliga?

Es ist kein Geheimnis, dass Profi-Fußballklubs in Großbritannien erfinderisch werden, wenn es um die Erschließung neuer Geschäftsfelder geht. Auch der Verband legt den Vereinen dabei selten Steine in den Weg. Ganz im Gegenteil: Selbst den Traum vieler junger Fußballfans, einmal ihre Idole als Einlaufkinder aufs Feld zu begleiten, lassen sich einige der Premiere-League-Klubs gut bezahlen. Aber wie sieht das in Deutschland aus?

Lesen Sie: So schamlos werden Einlaufkinder in England zu Geld gemacht



Der Unterschied zwischen Premiere League und Bundesliga

Während es in England vielerorts lediglich den Kindern wohlhabender Eltern vorbehalten ist, einmal die Profikicker auf das Spielfeld zu begleiten – Preise bewegen sich zwischen 250 und 800 Euro pro Spiel – und sich dabei von zigtausend Zuschauern zujubeln zu lassen, ist es in Deutschland eher umgekehrt.

So vergeben viele Bundesligisten, wie beispielsweise der FC Bayern, die ebenso begehrten wie limitierten Plätze für Einlaufkinder an karitative Einrichtungen, die es wiederum benachteiligten Kindern ermöglichen, ein paar Meter Hand in Hand mit den großen Fußballstars zu laufen. Andere Vereine behalten dieses Erlebnis Jugendspielern von Vereinen aus der Region vor. So handhabt es auch der VfL Osnabrück.

Was einer Kommerzialisierung noch am nähsten kommt, aber dennoch meilenweit von englischen Verhältnissen entfernt ist, sind die sogenannten Kids-Clubs. Eltern können ihre Kinder dort bei ihrem Lieblingsverein anmelden und hoffen, einen der übrigen Plätze für Einlaufkinder zu ergattern. Für eine saisonale Mitgliedschaft werden hier zwischen 20 und 35 Euro aufgerufen, wobei die Leistungen deutlich mehr umfassen, als die Möglichkeit, Einlaufkind zu werden.

Vereine können selbst entscheiden

Wie sehen die Richtlinien von Verbandsseite, der Deutschen Fußball Liga (DFL), aus? Auf Nachfrage unserer Redaktion bei der DFL bestätigte man uns, dass es diesbezüglich keine Vorgaben des Verbands gebe. Die Vereine könnten eigenverantwortlich darüber entscheiden, ob sie Plätze für Einlaufkinder nur gegen Bezahlung vergeben.

Anzeige Anzeige

Allein die Ideen mag auf viele befremdlich wirken. Auch beim FC St. Pauli. Und am Millerntor versteht man etwas von Selbstvermarktung: Seit Jahren lässt sich der Hamburger Kiez-Klub unter den Top fünf der stärksten Bundesligamarken wiederfinden. Allerdings ist man auch hier eher angewidert von derartiger Profitgier, wie Geschäftsführer Andreas Rettig auf Nachfrage bestätigt: „So schlecht kann es unserem Verein wirtschaftlich nicht gehen, dass wir auf so etwas zurückgreifen müssen.“