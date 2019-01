Hamburg. Vom 10. bis 27. Januar findet die Handball-Weltmeisterschaft 2019 in Deutschland und Dänemark statt. Wann spielt Deutschland und wo kann die Handball-WM live im TV und Livestream gesehen werden? Alle Informationen zur Handball-WM 2019 gibt es hier.

Am 10. Januar startet für Deutschland die Handball-Weltmeisterschaft 2019. Die deutsche Nationalmannschaft möchte bei der Heim-WM den Triumph von 2007 wiederholen – doch Favoriten auf den Handball-WM-Titel 2019 sind andere Mannschaften. Wir sagen Ihnen, wann Deutschland bei der Weltmeisterschaft 2019 spielt und wie Sie die Handball-WM live im TV und Live-Stream sehen können. (Weiterlesen: Kompakt: Die wichtigsten Informationen zur Handball-Weltmeisterschaft 2019)

Die Gruppen der Handball-WM 2019 im Überblick

Die Vorrunde der Handball-WM 2019 findet vom 10. bis 17. Januar statt. Im ersten Spiel der Vorrunde trifft die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop auf Südkorea. Außerdem muss die deutsche Nationalmannschaft gegen Brasilien, Russland, Frankreich und Serbien ran.

Gruppe A: Deutschland, Korea, Brasilien, Russland, Frankreich, Serbien

Gruppe B: Spanien, Kroatien, Mazedonien, Island, Bahrain, Japan

Gruppe C: Dänemark, Norwegen, Österreich, Tunesien, Chile, Saudi-Arabien

Gruppe D: Schweden, Ungarn, Katar, Argentinien, Ägypten, Angola

Die besten drei Nationen der Vorrunden-Gruppen ziehen jeweils in die Hauptrunde ein, die vom 19. bis 23. Januar ausgespielt wird. Dort werden in zwei Gruppen die Halbfinalteilnehmer der Handball-WM 2019 ermittelt. Die Halbfinals finden am 25. Januar statt. Das Spiel um Platz 3 wird ebenso wie das Finale am 27. Januar ausgetragen.

Handball-WM 2019: Wann und wo spielt Deutschland?

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft startet am 10. Januar gegen Südkorea ins Turnier. Die Vorrundenspiele der Gruppe A, in der Deutschland ist, finden alle in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin statt.

Das ist der Spielplan der deutschen Nationalmannschaft bei der Handball-WM 2019:

Donnerstag, 10. Januar, 18:15 Uhr: Korea gegen Deutschland (ZDF)

Samstag, 12. Januar, 18:15 Uhr: Deutschland gegen Brasilien (ZDF)

Montag, 14. Januar, 18 Uhr: Russland gegen Deutschland (ARD)

Dienstag, 15. Januar, 20:30 Uhr: Deutschland gegen Frankreich (ZDF)

Donnerstag, 17. Januar, 18 Uhr: Deutschland gegen Serbien (ARD)

Handball-WM 2019 live: ARD und ZDF zeigen Handball-WM live im Free-TV

Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben sich Übertragungsrechte an den deutschen Spielen der Handball-Weltmeisterschaft 2019 in Deutschland und Dänemark gesichert. Damit wird eine Handball-WM erstmals seit 2013 in Deutschland wieder live im Free-TV zu sehen sein.

In der Vorrunde zeigt das ZDF die Vorrundenspiele Korea gegen Deutschland, Deutschland gegen Brasilien und Deutschland gegen Frankreich. Die ARD überträgt die Vorrundenspiele Russland gegen Deutschland und Deutschland gegen Serbien. Ein mögliches Halbfinale mit Deutschland wäre live im Ersten zu sehen, ein WM-Finale mit Deutschland am Sonntag, 27. Januar, live im ZDF. Beide Sender können zudem über weitere Partien der WM berichten; die Rechte sind im Deal mit Vermarkter Lagardère Sport enthalten.

Handball-WM live im Stream: Handball-Weltmeisterschaft 2019 im Livestream mitverfolgen

Die deutschen Spiele bei der Handball-Weltmeisterschaft 2019 können in den kostenlosen Livestreams in der ARD-Mediathek und ZDF-Mediathek mitverfolgt werden. Auch der Internetanbieter Sportdeutschland.TV zeigt alle 96 Spiele in Deutschland und Dänemark live im Stream. Beim frei empfangbaren TV-Sender Eurosport sind bis zu 15 Spiele ohne deutsche Beteiligung live zu sehen.