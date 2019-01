Doha. Bayern-Star Franck Ribéry wehrt sich nach Kritik am Verzehr eines Gold-Steaks mit einer heftigen Schimpftirade.

Nach der Kritik am Verzehr eines vergoldeten Steaks schlägt Bayern-Star Franck Ribéry jetzt via Twitter zurück. Dabei teilt der Franzose mächtig aus und das in nicht gerade freundlichen Worten.

"Beginnen wir mit den Neidern und Hatern, die durch ein löchriges Kondom entstanden sein müssen: F**** eure Mütter, eure Großmütter und euren gesamten Stammbaum", schrieb der der Bayern-Profi am Samstag auf Twitter.



Ribérys Tweets:

Weiter schreibt er auf Twitter: "Ich schulde euch überhaupt nichts, meinen Erfolg habe ich vor allem Gott zu verdanken, mir selbst und meinen Vertrauten, die an mich geglaubt haben", geht die unflätige Botschaft weiter. "An alle anderen: Ihr wart nicht mehr als kleine Steinchen in meinen Schuhen."



Was war geschehen?

Auslöser des Ganzen war ein mit Blattgold überzogenes Steak, angeblich im Wert von 1200 Euro, das sich Ribéry in einem Restaurant in Dubai bestellt hatte. In den sozialen Netzwerken erntete der 35-Jährige dafür heftige Kritik.

Die zumeist negativen Stimmen ließ der Franzose nicht auf sich sitzen. Auch die Medien bekamen bei seiner Hasstirade ihr Fett weg: "Was die Pseudo-Journalisten angeht, die immer nur negativ über mich und meine Taten berichtet haben. Wenn ich etwas spende (denn man hat mir beigebracht, auch zu geben, wenn ich viel bekomme) – warum berichtet dann kein einziges großes nationales Medium davon?"

Auch Ribérys Ehefrau Wahiba reagiert auf die negativen Kommentare: "Wir sind erfreut zu sehen, dass ihr uns bis in die Küche verfolgt", schrieb sie auf Instagram. "Ich erspare euch den Rest, ich bin kurz vorm Erbrechen, glaubt mir. Armes Frankreich, dass es so viele Idioten und Arschlöcher gibt."



Anzeige Anzeige