Frankfurt. Da hat sich "Die Mannschaft" ein waschechtes Eigentor geleistet – obwohl das DFB-Team gar nicht auf dem Platz stand. Der englischsprachige Twitter-Account der Fußball-Nationalmannschaft feierte am Donnerstagabend den Siegtreffers des Nationalspielers Leroy Sané für Manchester City, daraufhin hagelte es Spott.

Das Top-Spiel der Premier League zwischen Manchester City und dem FC Liverpool – eine Augenweide für jeden Fußball-Fan. Das Duell entschieden die "Citizens" mit 2:1 für sich , den Siegtreffer markierte Leroy Sané in der 72. Minute und wurde dafür natürlich gefeiert. Auch die englische Twitter-Seite der DFB-Elf feierte seinen Nationalspieler – Hohn und Spott waren die Folge.

"Never write off the champions" (dt. Schreiben Sie die Champions nie ab) mit dem Bild des jubelnden Sané twitterte die offizielle englische Seite der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Donnerstagabend. Das Problem: Genau das hatte Bundestrainer Joachim Löw vor der Weltmeisterschaft in Frankreich 2018 mit dem 22-Jährigen gemacht. Zur großen Verwunderung – vor allem in England – war Sané nicht für den finalen Kader nominiert worden. Bemerkenswert war die Nicht-Berücksichtigung auch deshalb, weil Sané zuvor als bester Nachwuchsspieler der Premier League ausgezeichnet worden war.



"Keine Macht den Drogen"

Umso heftiger fallen die Reaktionen auf den Tweet aus. "Meint ihr Klopp oder den einen, der nicht bei der WM spielen durfte?", "Keine Macht den Drogen, das gilt auch für den Twitter-Account", "Das wird wohl ironisch gemeint sein, hoffe ich" oder "Ach, jetzt auf einmal" sind nur einige der insgesamt 65 Kommentare, die fast ausschließlich negativen Inhalt haben.

War es Ironie?

So oder so, mit dem Tweet hat sich "Die Mannschaft" offensichtlich keinen Gefallen getan. Einige User zweifeln an, dass der Sané-Tweet nicht ernst gemeint sein kann und vermuten dahinter Ironie. Mittlerweile ist Sané auch unter Löw ein fester Bestandteil in der Nationalmannschaft, doch die Degradierung vor der WM scheint den Fans immer noch bitter aufzustoßen.