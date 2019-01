View this post on Instagram

Liebe Schalke-Fans, mit viel Wehmut, aber noch mehr schönen Erinnerungen muss ich euch mitteilen, dass ich den Verein verlassen und mich in meiner Karriere noch einmal einer neuen Herausforderung stellen werde. Da ich, wie ihr wisst, extrem ehrgeizig bin und mich noch sehr fit und gut fühle, ist es mir das Wichtigste, wie in meiner gesamten Karriere regelmäßig zu spielen und meine Mannschaft auf dem Platz unterstützen zu dürfen. 2,5 Jahre durfte ich voller Stolz das königsblaue Trikot tragen und habe besonders euch in dieser Zeit kennen und lieben gelernt. Es war mir eine Ehre ein Teil von euch zu sein und bei jedem Spiel euren unbändigen Einsatz und eure unvergleichliche Leidenschaft für eure Farben erleben zu dürfen. Ich nehme sehr viele schöne Erinnerungen mit, wobei mein Tor in der Nachspielzeit zum 4:4 im Derby in der letzten Saison wohl für immer zu den emotionalsten und unvergesslichsten Momenten meiner Karriere gehören wird. Ich hoffe, dass ich euch nicht zuletzt deshalb in guter Erinnerung und auch weiterhin ein Teil von euch bleiben werde. Danke für eure Liebe und Unterstützung..❤ Glück Auf, euer Naldo #einmalschalkerimmerschalker 🔵⚪️

