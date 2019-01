Hamburg. Viele Fußballer sind derzeit ohne Verein – darunter einige bekannte Namen.

Seit dem 1. Januar ist das Transferfenster geöffnet und die Vereine können sich mit Spielern verstärken oder ihre eigenen verkaufen. Während Borussia Dortmund bereits den Wechsel von Christian Pulisic zum FC Chelsea bekannt gegeben hat, hat der bis dato vereinslose Ex-HSV-Spieler Dennis Diekmeier einen neuen Verein gefunden. Er schließt sich dem SV Sandhausen an. Auch andere bekannte Spieler sind derzeit ohne Verein und damit ablösefrei zu haben. (Weiterlesen: Alle Winterwechsel im Überblick – Der Transferticker)

Robert Huth (34 Jahre)

Der 34-jährige Innenverteidiger Robert Huth spielte bis zum Sommer 2018 beim englischen Erstligisten Leicester City. Seitdem ist er vereinslos. Neben Leicester City spielte der Deutsche in der Premier League auch für den FC Chelsea, Middlesbrough und Stoke City.



Serdar Tasci (31 Jahre)

Der ehemalige Nationalspieler Serdar Tasci ist seit dem Sommer auf der Suche nach einem neuen Verein. Zuvor war er seit 2013 für den russischen Erstligisten Spartak Moskau aktiv. Zwischenzeitlich war er in der Rückrunde der Saison 2015/16 an den FC Bayern ausgeliehen. Im Sommer sagte er noch: "Ich würde gerne in die Bundesliga zurückkehren." Bislang hat allerdings noch kein Erstligist bei dem 31-Jährigen zugeschlagen.



Pepe (35 Jahre)

Erst kurz vor Weihnachten löste der portugiesische Innenverteidiger Pepe seinen Vertrag bei Besiktas Istanbul auf. Allerdings muss sich der 35-Jährige wohl keine Sorgen machen, lange ohne Club zu sein: Nach Informationen der "AS" haben bereits fünf Vereine ihr Interesse bekundet: Darunter die AS Monaco, Olympique Lyon sowie die Wolverhampton Wanderers.



Yaya Touré (35 Jahre)

Nach sieben Jahren bei Manchester City schloss sich Yaya Touré im September seinem Ex-Verein Olympiakos Piräus an. Doch nach nur drei Monaten hat sich der Club Mitte Dezember wieder vom Mittelfeldspieler getrennt. Vor seinem Wechsel zu Piräus gab es unter anderem Gerüchte um Angebote aus China und den USA. Ob diese auch jetzt noch aktuell sind, ist nicht bekannt.



Patrice Evra (37 Jahre)

Nur ein halbes Jahr spielte Patrice Evra für den englischen Erstligisten West Ham United, bevor im Sommer 2018 Schluss war. Seitdem ist der ehemalige Spieler von Manchester United, Juventus Turin und Olympique Marseille vereinslos. In der jüngeren Vergangenheit hat der Franzose eher mit skurrilen Instagram-Videos auf sich aufmerksam gemacht, als das er bei größeren Vereinen im Gespräch war.



Anzeige Anzeige

Felipe Santana (32 Jahre)

Nachdem der Brasilianer Felipe Santana bereits von Sommer 2016 bis Januar 2017 ohne Verein war, ist er seit April 2018 erneut vereinslos. In der Bundesliga war der 32-Jährige fünf Jahre für den BVB sowie anderthalb Jahre für den Rivalen Schalke 04 aktiv. Besonders in Erinnerung bleibt den BVB-Fans wohl das Champions-League-Viertelfinalrückspiel der Saison 2012/13, als Santana die Dortmunder in der 92. Minute mit seinem Treffer zum 3:2 ins Halbfinale schoss.



Lennart Thy (26 Jahre)

Ursprünglich hatte der Ex-Werder- und Ex-St. Pauli-Stürmer Lennart Thy in der Türkei bei seinem neuen Verein BB Erzurumspor einen Vertrag bis 2020. Doch jetzt wurde er nach Angaben des türkischen Verbandes bereits nach nur fünf Monaten Ende Dezember aufgelöst. Über die Hintergründe der Vertragsauflösung ist nichts bekannt.



Philipp Wollscheid (29 Jahre)

Bereits seit einem Jahr ist der Ex-Leverkusener Philipp Wollscheid ohne Vertrag. Er spielte zuletzt beim FC Metz, wo der Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst wurde. Zuletzt hielt er sich beim SV Elversberg in der Südwest-Regionalliga fit. Im Dezember wurde bekannt, dass er bis auf Weiteres für den Noswendel-Wandern in der Verbandsliga Saar spielen soll.



Eugen Polanski (32 Jahre)

Nach Stationen bei Borussia Mönchengladbach, Mainz 05, dem FC Getafe und zuletzt der TSG Hoffenheim ist Eugen Polanski seit dem vergangenen Sommer vereinslos. Derzeit hält er sich bei seinem Ausbildungsverein Borussia Mönchengladbach in der U23 fit. Außerdem hospitiert er am DFB-Stützpunkt Mönchengladbach, da er die DFB-Elite-Jugend-Lizenz erwerben möchte.



Dimitar Berbatov (37 Jahre)

Zum Ende seiner Karriere ist Dimitar Berbatov ordentlich herumgekommen in der Welt. Nachdem der heute 37-Jährige von September 2015 bis Juli 2016 in Griechenland bei PAOK Saloniki, war er zuletzt in Indien bei Kerala Blasters unter Vertrag. Seit dem vergangenen Sommer ist er vereinslos. Vor kurzem hatte Berbatov bereits angekündigt, dass er sich vorstellen könnte, irgendwann das Traineramt bei seinem Ex-Club Manchester United zu übernehmen.