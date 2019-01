Hürth. Michael Schumacher prägte zwei Jahrzehnte lang die Formel 1. Mit sieben Weltmeistertiteln, 91 Siegen, 155 Podestplatzierungen und 77 schnellsten Rennrunden ist er der Rekordmann der Rennserie. Am Donnerstag wird er 50 Jahre alt – seine Karriere in Bildern.

Er ist nach wie vor der erfolgreichste Rennpilot der Formel-1-Geschichte: Michael Schumacher. Am Donnerstag wird der ehemalige Sportler, der sich seit einem schweren Ski-Unfall im Jahr 2013 in ärztlicher Behandlung befindet, 50 Jahre alt.

Zahlreiche Weggefährten gratulierten Schumacher am Donnerstag über die sozialen Netzwerke: Die Motorsport-Experten Kai Ebel ("Happy Birthday"), Florian König ("Alles erdenklich Gute zum Geburtstag Michael"), Rekord-Fußballnationalspieler Lothar Matthäus ("Du bist ein Held, und ich wünsche dir alles Gute zu deinem besonderen Tag"), die Fußballnationalmannschaft ("Alles Gute zum 50. Geburtstag, Michael") sowie sein ehemaliger Rennstall Ferrari ("Unser Champ wird heute 50 Jahre alt, wir sind alle bei dir") waren nur einige Gratulanten zu Schumis Ehrentag.



Auch seine Tochter Gina meldet sich über Instagram zu Wort. Sie erinnert mit Bildern an die beeindruckende Karriere ihres Vaters und wünscht ihm mit den Worten "Happy Birthday – an den besten Vater" alles Gute zum Geburtstag.

Schumis Sohn Mick retweetet fleißig Geburtstagswünsche von Ferrari und Co. via Twitter. Apropos Mick Schumacher: Der 19-Jährige gewann jüngst die Formel 3 und scheint auf dem besten Wege zu sein, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Allerdings sind diese enorm groß und bislang unerreicht. Kein anderer Formel-1-Pilot prägte die Rennserie wie Michael Schumacher. Vom Kart-Europameister zum Königsklassen-Weltmeister – eine Karriere in Bildern.