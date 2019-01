Perth. In Australien kämpfen derzeit die Nationen beim Hopman Cup um die inoffizielle Mixed-WM im Tennis. Alexander Zverev spielt im Team gemeinsam mit Angelique Kerber. Die Deutschen stehen kurz davor, ins Finale einzuziehen.

Für viele beginnt das Tennisjahr erst mit den Australien Open, die in diesem Jahr am 14. Januar in Melbourne starten. Doch schon zwei Wochen vorher findet ein Event statt, in dem es mitunter zu kuriosen Aufeinandertreffen kommt. Schließlich ist es nicht an der Tagesordnung, dass zwei Tennislegenden wie Serena Williams und Roger Federer in einem gemischten Doppel aufeinander treffen.

Frauen und Männer gemeinsam im Nationenturnier

Doch der Hopman Cup macht dies traditionell möglich: Seit 1989 treten bei diesem Turnier jeweils ein Mann und eine Frau gemeinsam für ihr Land an. Insgesamt sind acht Nationen vertreten, die in zwei Gruppen gegeneinander um die inoffizielle Mixed-WM im Tennis spielen. Veranstalter ist der Tennisweltverband ITF.

Als erstes deutsches Team gewannen 1993 Steffi Graf und Michael Stich das Turnier. Zwei Jahre später siegten Boris Becker und Anke Huber zum bislang letzten Mal für Deutschland.

Die Chancen, dass in diesem Jahr wieder ein deutsches Duo ganz oben auf dem Treppchen steht, sind nicht schlecht: Mit der Weltranglistenzweiten Angelique Kerber und dem Vierten der Weltrangliste, Alexander Zverev, starten die beiden deutschen Aushängeschilder des Tennis gemeinsam in dem Wettbewerb. Während die beiden im vergangenen Jahr bereits auf dem zweiten Platz landeten, soll 2019 der Sieg her. "Es ist schon eine Weile her, dass Deutschland diesen Titel gewonnen hat, deshalb sind wir beide hier und wollen es besser machen. Wir wollen endlich mal wieder hier gewinnen", sagte Zverev.



Kerber/Zverev kurz vor dem Finaleinzug

Nach ihren beiden Siegen gegen Spanien (Garbiñe Muguruza/David Ferrer) und Frankreich (Alizé Cronet/Lucas Pouille) steht das Team Kerber/Zverev kurz vor dem Einzug ins Finale. Diesen könnte Team Deutschland am Freitag beim Vorrundenabschluss gegen Australien perfekt machen. Im Endspiel warten womöglich alte Bekannte auf sie: Die Schweizer Roger Federer und Belinda Bencic, denen sich Kerber und Zverev im vergangenen Jahr im Finale geschlagen geben mussten.

Die Schweizer haben bislang ebenfalls ihre beiden Duelle gewinnen können. Im zweiten Mixed der Schweizer gegen die USA kam es zum Gipfeltreffen zweier Tennislegenden: Beim Doppel spielten erstmals Roger Federer und Serena Williams gegeneinander. "Für mich war es super-cool", sagte Williams nach dem Match und fügte hinzu: "Ich bin ein wenig traurig, dass es schon vorbei ist." Die Schweiz gewann das Match mit 4:2, 4:3 (5:3) in verkürzten Sätzen. Federer sagte nach dem Match: "Es war eine Ehre, gegen Serena zu spielen. Ich war ein bisschen nervös."

Selbst die beiden Tennis-Ikonen hatten diesem Mixed entgegengefiebert. Wie Federer prägt Serena Williams seit zwei Jahrzehnten die Tennis-Szene, beide werden in diesem Jahr 38 Jahre alt. 2019 werden ihre Auftritte auch von der Frage begleitet, ob sie noch mit Titeln bei den wichtigsten Tennis-Turnieren auftrumpfen können. Das Karriereende rückt näher. Sie spiele einfach solange, bis Federer aufhöre, hatte Serena Williams einmal im Scherz gesagt.