Hamburg. Um sich optimal auf die Rückrunde vorzubereiten, reisen die Bundesligisten in wärmere Gefilde. Ein Ziel ist dabei besonders beliebt.

Nachdem Hannover 96 bereits Ende Dezember wieder ins Training eingestiegen ist, beginnt für die restlichen Bundesligisten Anfang Januar die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte.

Spanien beliebtestes Trainingslager-Ziel

Von den 18 Erstligisten machen sich 14 auf den Weg in ein Trainingslager im Ausland. Besonders beliebt: Der Süden Spaniens, wo elf Bundesligisten trainieren werden. Bei 15 bis 18 Grad warmen Wetter mit Sonnenschein bereiten sich Borussia Dortmund, Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf im andalusischen Marbella auf die Rückrunde vor. Ganz in der Nähe schlagen auch der 1. FC Nürnberg, Mainz 05, der SC Freiburg und Borussia Mönchengladbach auf. Etwas weiter östlich werden Schalke 04, der VfB Stuttgart sowie der FC Augsburg trainieren. Ebenfalls auf der iberischen Halbinsel, aber in Portugal unterwegs: Der VfL Wolfsburg.

Kein Bundesligist trainiert in der Türkei

Im Gegensatz zu vergangenen Jahren hat keiner der Bundesligisten die Türkei als Vorbereitungsort ausgewählt. Während im Januar 2016 noch sieben deutsche Erstligisten rund um den kleinen Ort Belek (Nähe Antalya) ihre Trainingslager absolviert haben, sah das bereits ein Jahr später ganz anders aus. Aufgrund der politischen Lage kehrten sie der Türkei allesamt den Rücken und kein Bundesligist bereitete sich mehr dort auf die Rückrunde vor. Daran hat sich auch 2018 nichts geändert.

Rekordmeister Bayern München macht sich wie auch schon in den vergangenen Jahren auf den Weg nach Katar. Noch weiter weg zieht es nur Eintracht Frankfurt und Werder Bremen. Während die Frankfurter im US-Bundesstaat Florida trainieren, zieht es die Bremer nach Südafrika.

Vier Clubs verzichten auf Auslandsreisen

In der Heimat werden sich RB Leipzig, Hertha BSC, Bayer 04 Leverkusen sowie die TSG Hoffenheim auf die Rückrunde vorbereiten. Allerdings fliegt die TSG für zwei Testspiele nach Spanien. Berlins Coach Pal Dardai sagte: "Wenn die Vorbereitung länger wäre, würden wir vermutlich ein Trainingslager beziehen, aber so haben wir hier gute Trainingsbedingungen und dazu noch den Telekom Cup“, und begründete damit die Entscheidung der Herthaner nicht wegzufliegen. Der Telekom Cup findet am 13. Januar in Düsseldorf statt. Bei dem Vorbereitungsturnier treten neben den Berlinern außerdem Fortuna Düsseldorf, Borussia Mönchengladbach sowie der FC Bayern gegeneinander an.

Die Trainingslager der Bundesligisten im Überblick



Borussia Dortmund: Marbella/Spanien: 4. bis 12. Januar

FC Bayern München: Doha/Katar: 4. bis 10. Januar

Borussia Mönchengladbach: Jerez de la Frontera/Spanien: 5. bis 12. Januar

RB Leipzig: kein Trainingslager

VfL Wolfsburg: Almancil/Portugal: 3. bis 12. Januar

Eintracht Frankfurt: Bradenton und Orlando/USA: 4. bis 13. Januar

TSG Hoffenheim: kein Trainingslager, allerdings zwei Tage (10./11. Januar) in Murcia/Spanien für zwei Testspiele

Hertha BSC: kein Trainingslager

Bayer 04 Leverkusen: kein Trainingslager

Werder Bremen: Randburg/Südafrika: 3. bis 13. Januar

SC Freiburg: Sotogrande/Spanien: 6. bis 13. Januar

1. FSV Mainz 05: Estepona/Spanien: 6. bis 13. Januar

FC Schalke 04: Benidorm/Spanien: 4. bis 12. Januar

Fortuna Düsseldorf: Marbella/Spanien: 5. bis 12. Januar

FC Augsburg: Algorfa/Spanien: 4. bis 12. Januar

VfB Stuttgart: La Manga/Spanien: 4. bis 12. Januar

Hannover 96: Marbella/Spanien: 3. bis 10. Januar

1. FC Nürnberg: Benahavis/Spanien: 4. bis 12. Januar