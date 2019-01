Frankfurt. Gegen sieben Nationen ist die Länderspielbilanz der deutschen Fußball-Nationalmannschaft negativ. Warum neben England, Italien, Frankreich und Brasilien auch Ägypten dazugehört, liegt an einer ebenso historischen wie kuriosen Reise, von der die DFB-Auswahl am 2. Januar vor genau 60 Jahren zurückkehrte. Mit dabei waren drei Weltmeister von Bern, drei Reporter und ein faltbarer Weihnachtsbaum.

Sie trafen sich am zweiten Weihnachtsfeiertag um 11. 30 Uhr, während durch alle Küchen schon wieder der Bratendurft wehte. An Bord war ein zusammenklappbarer Tannenbaum und ein Drittligaspieler. Die erste Reise einer deutschen Nationalmannschaft auf einen anderen Kontinenten vor genau 60 Jahren war in mancherlei Hinsicht außergewöhnlich.

Mit elf Debütanten ins Morgenland

Auch für den Nürnberger Max Morlock. Für den Helden von Bern war es die letzte mit dem DFB, aber sie brauchten ihn noch mal, als es Ende 1958 ins Morgenland ging. Mit elf Debütanten wollten sie dann doch nicht auflaufen in Ägypten, neun immerhin waren angesichts zahlreicher Absagen im Kader von Sepp Herberger. Wie kam es dazu, dass Länderspiel 260 also nicht in Europa stattfand?

Die Ägypter wollten die Weltmeister sehen

Die Ägypter hatten 1957 bereits den amtierenden Weltmeister eingeladen und ließen auch nicht locker, als der in Schweden nur Vierter wurde. So flatterte im Oktober 1958 die nächste Einladung auf die DFB-Geschäftsstelle und als Bundestrainer Herberger von den Vereinen die Zusage erhielt, ihre Spieler auch zwischen Weihnachten und Neujahr abzustellen, flogen sie in einer Zeit, wo sonst jeder Ball ruht, ins Morgenland.

Erste DFB-Reise über Europas Grenzen

Die Floskel von der „Reise ins Ungewisse“ war selten berechtigter als 1958. Der Normalbürger der Nachkriegsära war über Italien gewöhnlich nie hinaus gekommen und selbst deutsche Spitzen-Fußballer hatten Europa nie verlassen, was an den Reisemöglichkeiten lag und daran, dass alle noch einer geregelten Arbeit nachgingen.

"Bitte Perlonsocken mitbringen - täglich auswaschen"

Die Spieler wurden vom DFB genauestens instruiert. Mitzunehmen waren „mindestens 3 Oberhemden, 3 Garnituren Unterwäsche, Waschzeug, wenigstens 3 Taschentücher, 2 Handtücher, bestenfalls Perlonsocken, die täglich auszuwaschen sind (dafür eine Tube Waschmittel), Schlafanzug, Badehose, Sonnenbrille.“

Die Zeit der Rundumversorgung von Profifußballern war offenkundig noch nicht angebrochen. Auch sportlich war einiges im Unklaren. Wenig wusste man über den Gegner, dem man nie gegenüberstand. Zudem war nicht einmal geregelt, ob die beiden vereinbarten Partien überhaupt als offizielle Länderspiele zählen würden.



"Als junger Kerl fliegt man doch gern um die Welt"

Der Bundestrainer hatte so seine Bedenken: Man wollte sich ja nicht blamieren – und die Gefahr bestand durchaus, zu einem so ungewöhnlichen Termin, vor dem es Absagen gehagelt hatte: Ohne Uwe Seeler, Horst Szymaniak, Helmut Haller und Dortmunds Meister-Kapitän „Aki“ Schmidt – um nur die Bekanntesten zu nennen. Torwart Hans Tilkowski (83) war damals 23 und machte sie gerne, wie er heute noch beteuert: „Als junger Kerl fährt man doch gern um die Welt. Mir hat der Termin nichts ausgemacht.“

Ein 18-Jähriger aus der 3. Liga als Ersatz für den "Boss"

Für seinen Heimatverein Westfalia Herne war es sogar ein bedeutender Moment, stellte der doch gleich drei von insgesamt 16 Ägypten-Fahrern. Darunter war ein gewisser Otto Keller vom drittklassigen Bochumer Stadtteilverein Märkischer BV Linden. Der 18jährige Keller war die Sensation im Kader und für den Fall der Fälle als Vertreter von Helmut „Boss“ Rahn auf Rechtsaußen vorgesehen. Seine Nominierung war exemplarisch für die sportliche Bedeutung dieser Reise. Selbst er machte sich Hoffnungen auf sein Debüt, denn Herberger versprach: „Sie kommen alle zum Zuge in den beiden Spielen. Ich möchte nicht, dass einer nur zum Spaß ein paar tausend Kilometer fliegt.“

Hinflug mit Pannen dauerte 16 Stunden

Ein besonderer Spaß war der dreigeteilte Hinflug ohnehin nicht. Über Florenz fiel ein Motor aus, weshalb man später als geplant zur zweiten Zwischenlandung in Athen ankam. Da die Reparatur dort nicht glückte, musste die Maschine gewechselt werden. Kaum gestartet, musste der Abflug wegen des Ausfalls einer Lichtmaschine gestoppt werden. Nach drei weiteren Stunden des Wartens ging es endlich los und am Samstagmorgen um sieben landeten die Deutschen nach 16 Stunden völlig übermüdet im frühlingshaften Kairo.

Drei Reporter machten die Abenteuer-Reise mit

An Training vor dem Spiel war nicht mehr zu denken, nachmittags brach der Tross zu einem Stadtbummel auf. Noch am Spieltag folgten sie morgens der Einladung des Regierungschefs in den Palast des Ex-Königs Faruk, alle trugen sich ins Goldene Buch von Kairo ein. Dann erst stand fest, dass die erste Partie in als offizielles Länderspiel gewertet werden würde. Der DFB hatte dem Drängen der Ägypter, wohl auch aus diplomatischen Gründen, nachgegeben. Die Heimat bekam davon keine Bilder zu sehen, das Fernsehen übertrug damals noch nicht jedes Länderspiel – und dieses merkwürdige schon gar nicht. Bezeichnend: Im Tross waren nur drei schreibende Reporter, von der Kölnischen Rundschau, dem Sportinformationsdienst und dem Kicker. Auf dem Platz gab es vor 30. 000 Zuschauern einen kleinen Debütantenball.

Der Kicker schrieb: Knochenharter Boden, leichter und kleiner Ball

Inklusive Einwechslungen liefen gleich sechs Spieler zum ersten Mal für Deutschland aufs Feld. Mit Helmut Rahn, Karl Mai und Max Morlock standen immerhin drei Weltmeister auf dem Platz. Diese Elf konnte gar nicht harmonieren und auch nicht gewinnen. Schon gar nicht, wenn sie aus dem deutschen Winter kam und 24 Stunden später bei 26 Grad spielen musste. Weitere Ausreden fand der „Kicker“: „Knochenharter Boden, leichter und kleiner, daher schwer zu kontrollierender und schnell in die Höhe steigender Ball.“

Herberger gab zu: Der Erfolg der Ägypter ist verdient

Das 1:0 durch einen Elfmeter (25.) von Aila glich Morlock (36.) in seinem letzten Länderspiel noch aus, aber auf das 2:1 von Alek Selim (50.) hatten die DFB-Vertreter keine Antwort mehr. „Der Erfolg der Ägypter ist bestimmt verdient“, konzedierte Herberger. „Nach dieser in der internationalen Fußballwelt wie eine Bombe einschlagenden 2:1-Niederlage der deutschen Nationalmannschaft gegen Aegypten erkennt man erst den vollen Wert einer sorgfältigen Vorbereitung. Wir denken dabei nicht nur an eine frühzeitige Anreise und einen längeren Aufenthalt, der zur Akklimatisation notwendig ist.“, tadelte das „Sport Magazin“. Und der „Kicker“ befürchtete: „Der deutsche Fußball droht international ins Hintertreffen zu geraten“.

Torwart Tilkowski kauft eine Kamelfigur für zwölf Piaster

Die Delegation genoss derweil die Attraktionen des exotischen Landes. Auf einem Basar handelte Torwart Tilkowski am nächsten Tag den Preis für eine Kamelfigur aus Leder von 80 auf zwölf Piaster herunter und kaufte seiner sieben Jahre jüngeren Schwester einen Rock „der mir wohl besser gefallen hat als ihr.“

Mannschaftsfoto vor der Cheops-Pyramide und der Sphinx

Vor der Cheops-Pyramide entstand an jenem 29. Dezember 1958 das wohl ungewöhnlichste Mannschaftsfoto der DFB-Historie. Die hintere Reihe überragte die vordere um eine halbe Körperlänge, denn sie saßen alle auf Kamelen, selbst Sepp Herberger. Tilkowski amüsiert sich heute noch darüber: „Das war was! Es laufen so viele Kamele auf der Welt rum, aber wer kann schon sagen mal auf einem gesessen zu haben?“ Skeptisch beobachtet wurde der Fototermin von der weltberühmten Sphinx, auf die Besucher aus Europa ja nicht nur mit Fotoapparaten angelegt haben sollen. Durch die Kanonen Napoleons 165 Jahre zuvor soll sie angeblich ihre Nase verloren haben.

Die Silvester-Feier fiel aus: Zweites Spiel am Neujahrstag

Für Drittliga-Kicker Keller und Kölns Ersatzkeeper Fritz Ewert dürfte der Ausflug zu den Pyramiden der Höhepunkt der Reise gewesen sein, denn spielen durften sie entgegen Herbergers Versprechen nicht. Immerhin aber Silvester unter Palmen feiern. Unter den gegebenen Umständen war es jedoch kein rauschendes Fest für die Nationalspieler, denn das zweite Spiel stand am Neujahrstag an. Nach dem obligatorischen Glas Sekt schickte Herberger die ganze Gesellschaft auf die Zimmer.

Seit 60 Jahren ist Ägyptens Bilanz gegen Deutschland positiv

So gab es immerhin das „Happy-end einer großen Reise“, wie der „Kicker“ titelte. Das zweite Spiel vor nur noch 13.000 Zuschauern wurde mit 2:1 gewonnen, aber weder die Aufstellung noch die Torschützen Carl Ringel (19.) und Morlock (69.) wurden je offiziell registriert. Die sechstägige Ägypten-Reise endete mit dem Rückflug am 2. Januar 1959. Eine weitere gab es nicht mehr, auch keinen Gegenbesuch oder wenigstens ein zufälliges WM-Treffen. Und deshalb gehört das nordafrikanische Land am Nil zu den sieben Nationen, gegen das Deutschland eine negative Länderspielbilanz hat. Auch für den Gegner war es eine wahrlich historische Episode.