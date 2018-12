Mainz-Fans imponieren mit "Last Christmas"-Gesang im Gästeblock CC-Editor öffnen

Mit Weihnachtsmützen und kräftigen Stimmen machten die Fans des FSV Mainz 05 beim Spiel gegen Hoffenheim auf sich aufmerksam. Foto: imago/Jan Huebner

Hoffenheim. Was für ein Auftritt der Mainzer Fans beim Spiel gegen Hoffenheim: Im Gästeblock stimmten sie kurzerhand den Weihnachts-Evergreen "Last Christmas" an. Da bleibt nur zu sagen: Wham!