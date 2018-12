Köln. Nach und während des Zweitligaspiels zwischen Köln und Bochum ist es zu Auseinandersetzungen zwischen Fans gekommen.

Bei einer heftigen Auseinandersetzung mit einem weiteren Köln-Fan wurde ein Anhänger des gastgebenden Clubs im Rheinenergie-Stadion schwer am Kopf verletzt. Die Gründe für den Streit sind bislang noch unklar. Rettungskräfte hatten den Verletzten in bewusstlosem Zustand in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Straßenbahn mit Steinen beworfen

Nach dem Spiel gab es außerdem einen Zwischenfall bei der Abreise der Bochum-Fans. Mit großen Steinen wurde die Scheibe einer Straßenbahn eingeworfen. Ein Mitfahrer wurde dabei leicht verletzt. Auch eine anschließend fahrende Bahn wurde nur knapp 100 Meter vom ersten Tatort mit Flaschen beworfen. Die Polizei stellte vor Ort drei Tatverdächtige aus Köln.