Jadon Sancho erzielt das 1:0 für Dortmund. Foto: dpa/Ina Fassbender

Dortmund. Der BVB hat in der Bundesliga die richtige Antwort auf den Ausrutscher in Düsseldorf parat. Durch den Sieg im Spitzenspiel am Freitagabend über Verfolger Gladbach beträgt der Vorsprung wieder neun Punkte. Die Bayern sind damit am Samstag im Spiel bei Eintracht Frankfurt in Zugzwang.