Dortmund. Am Freitagabend empfängt Tabellenführer Borussia Dortmund den Tabellenzweiten Borussia Mönchengladbach im Topspiel der Bundesliga. Tore scheinen garantiert.

Mit wie vielen Punkten Vorsprung verabschiedet sich Borussia Dortmund in die Winterpause? Am vergangenen 16. Spieltag konnte Borussia Mönchengladbach den Abstand zum Spitzenreiter auf sechs Punkte verkürzen. Am Freitagabend könnte die Fohlenelf im Topspiel noch näher an die Dortmunder ranrücken – oder der BVB stellt den alten Abstand wieder her. (Lesen Sie auch: So sehen Sie das Topspiel im TV)

Diese fünf Fakten müssen Sie vor dem Spiel wissen:

Tore (fast) garantiert

Im Duell der Borussias fallen viele Tore. In den letzten 44 Partien gab es immer mindestens ein Tor. Das letzte torlose Spiel zwischen den Dortmundern und den Gladbachern fand im April 1994 am Niederrhein statt.



Dortmund im direkten Vergleich vorne

Insgesamt trafen die beiden Borussias in der Bundesliga 92 Mal aufeinander. Dortmund ging dabei 35 Mal als Sieger vom Platz, Gladbach gewann 29 Mal. Auch die aktuellste Statistik spricht für den BVB: In den letzten sechs Partien ging das Team aus Dortmund immer als Sieger vom Platz.



Hecking knapp vor Favre

Gladbachs Trainer Dieter Hecking und Dortmund-Coach Lucien Favre trafen bislang in 13 Spielen aufeinander. In der Statistik hat Hecking dabei knapp die Nase vorn. Sechs Mal ging er mit seiner Mannschaft als Sieger vom Platz, fünf Mal Favre. Zwei Partien endeten unentschieden. Übrigens: Hecking ist heute auf den Tag genau seit zwei Jahren Trainer der Fohlenelf. Er übernahm das Amt im Jahr 2016 von André Schubert.



Weiterlesen: Dieter Hecking im Interview: Schaut her, man kann sie schlagen

Torgarant Marco Reus

Marco Reus spielte vor der Zeit beim BVB drei Jahre lang bei Borussia Mönchengladbach. Allerdings freuen sich die Gladbacher nur bedingt, wenn sie auf ihren Ex-Spieler treffen. Denn gegen keine andere Mannschaft war Reus in seiner Karriere an mehr Toren direkt beteiligt. Sechs Tore schoss er selbst, fünf weitere bereitete er vor. Der Offensivspieler steht gegen Gladbach außerdem vor seinem 250. Einsatz in der Bundesliga.



Beste Hinrunden seit Jahren

Gladbach ist nur zwei Mal besser als in dieser Hinrunde in die Saison gestartet. In den Gladbacher Meister-Saisons 1969/70 und 1976/77 holten sie umgerechnet 36 Punkte und damit drei Zähler mehr als zum gleichen Zeitpunkt in dieser Spielzeit. Die Dortmunder hatten zuletzt in ihrer Meistersaison 2010/11 mehr Punkte als in dieser Saison. Damals hatten sie zum Vergleichs-Zeitpunkt bereits 43 Zähler.