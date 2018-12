Hamburg. TV-Planer: Das ZDF zeigt die Bundesliga mit Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach live im TV und Stream. In der ARD und auf Eurosport läuft der Damen-Sprint im Biathlon live im Free-TV. Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Freitag, 21. Dezember 2018.

Was läuft heute am Freitag, 21. Dezember 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

BVB - Gladbach live im TV und Live-Stream: Bundesliga live

Eurosport zeigt am Freitag ab 10.15 Uhr Ski alpin live im Free-TV. Dann ist der Riesenslalom der Damen beim Weltcup in Courchevel live zu sehen. Zudem übertragen die ARD und Eurosport Biathlon live im TV und Live-Stream. Ab 17.15 Uhr läuft der Sprint der Damen live auf beiden Sendern. Beim Weltcup in Nove Mesto geht es für die Damen auf eine 7,5 Kilometer lange Strecke. In der ARD-Mediathek und auf der Internetseite von Eurosport kann Biathlon live im Stream gesehen werden.

Auf Sport1 ist am Freitag die Darts-WM live im TV und Livestream zu sehen. Ab 13.30, 20 und 23.30 Uhr wird auf dem Sportsender die zweite Runde bei der WM in London gezeigt. Auf sport1.de läuft die Darts-WM live im Stream. Das ZDF zeigt derweil die Bundesliga live im Free-TV. Ab 20.15 Uhr wird am Freitag die Partie von Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach live im TV und Live-Stream übertragen. Es ist das Top-Duell des letzten Hinrundenspieltags des Jahres 2018. In der ZDF-Mediathek gibt es BVB gegen Gladbach live im Stream zu sehen. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

Was läuft heute sonst im Fernsehen? Auf tv.noz.de finden Sie das komplette TV-Programm für heute und die kommenden Tage.



TV-Programm: Das läuft am Freitag, 21. Dezember 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

Eurosport, 10.15 und 13.15 Uhr: "Ski alpin live: Weltcup in Courchevel - Riesenslalom der Damen live (1. und 2. Lauf)"

10.15 und 13.15 Uhr: "Ski alpin live: Weltcup in Courchevel - Riesenslalom der Damen live (1. und 2. Lauf)" Sport1, 13.30, 20 und 23.30 Uhr: "Darts-WM 2019 live: 2. Runde in London live"

13.30, 20 und 23.30 Uhr: "Darts-WM 2019 live: 2. Runde in London live" ARD/Eurosport, 17.15 Uhr: "Biathlon live: Weltcup in Nove Mesto - Sprint der Damen live (7,5 Kilometer)"

17.15 Uhr: "Biathlon live: Weltcup in Nove Mesto - Sprint der Damen live (7,5 Kilometer)" ZDF, 20.15 Uhr: "Bundesliga live: Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach live"