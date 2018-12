Frankfurt. 21 Tore in 16 Spielen – bei so einer Quote ist es egal, dass Simon Terodde schon 30 Jahre alt ist und „nur“ in der 2. Fußball-Bundesliga spielt: Terodde ist ein Kandidat für die deutsche Nationalmannschaft. Findet zumindest unser Kolumnist.

Er riskierte zwar nicht Kopf und Kragen, aber eine geprellte Rippe ist auch kein Vergnügen. Simon Terodde nahm es in Kauf, um am Montagabend ein Tor in letzter Minute eines längst entschiedenen Zweitligaspiels erzielen. Es gelang. Dafür prallte er dann eben mal gegen den Pfosten.

Die beste Trefferquote seit Einführung der 2. Bundesliga

Dieser Mann ist einfach geil auf Tore. Für seinen 1. FC Köln hat Terodde in dieser Saison nunmehr schon 21-mal getroffen, in 16 Einsätzen. Genauso viel beziehungsweise sogar mehr als acht komplette Mannschaften in dieser Liga, die sowohl für den FC als auch für seinen Torjäger eine Nummer zu klein ist. Statistiker haben herausgefunden, dass es einen solchen Trefferwert nach einer Hinrunde der 1974 eingeführten 2. Liga noch nie gegeben hat und ich kann es bestätigen. Selbst in Jahren, da die Liga schwächer war (bis 1981 zweigeteilt) und mehr Spiele hatte, kam keiner an den sympathischen Westfalen, in Bocholt geboren, heran. Nicht mal Horst Hrubesch, der stand vor 41 Jahren bei 20 Toren für Rot-Weiß Essen.

Terodde – ein Spätstarter wie einst Horst Hrubesch

Fachleuten muss man nicht sagen, wer Horst Hrubesch ist und was aus ihm wurde: Europameister und Vize-Weltmeister! Wie Terodde war er ein Spätstarter, der nach zwei Bundesligajahren mit Essen zurück in die 2. Liga ging – obwohl er im Gegensatz zum Kölner sofort im Oberhaus funktionierte und 38 Tore schoss oder besser: köpfte. „Der Hrubesch wird der Erste sein, der einen Elfmeter mit dem Kopf verwandelt“, witzelte einst Sepp Maier über das Kopfballungeheuer, wie ihn die „Bild“ nach Vermessung seiner Stirn (170 Quadratzentimeter) taufte.

Wenn Schalke zuschlägt, hat Köln noch Modeste und Poldi

Er war eine Sensation, sein Marktwert explodierte von 18000 auf 1,5 Millionen D-Mark. Weil es damals noch so etwas wie Vereinstreue gab, ging er trotzdem mit RWE in die 2. Liga zurück, aber nach weiteren 42 Toren war er nicht mehr zu halten, ging zum HSV, wurde Meister und Europacupsieger – und mit 28 Nationalspieler. Wenn Terodde seinen Kurs hält, kommt er auch auf 42 Tore. Falls ihn nicht die Schalker wegkaufen, deren komplettem Sturm eine solche Torzahl bis Saisonende nicht zuzutrauen ist. Köln könnte es verschmerzen, sie haben ja noch Tony Modeste in der Hinterhand. Und „Poldi“, am Montag mit FC-Schal und Mütze auf der Tribüne, kommt beim nächsten Aufstieg sicher auch noch mal wieder.



2. Liga oder Länderspiel: Die Tore sind gleich groß

Der Kolumnist erlaubt sich nun die Frage: warum kann so einer wie Terodde nicht für Deutschland spielen? In Zeiten von abkippenden Sechsern, Achtern und falschen Neunern hat man ja die echten Neuner in unseren Fußballlaboren nicht mehr gezüchtet und nun haben wir den Salat. Ermüdender Ballbesitzfußball, der in Rat- und Torlosigkeit endet, weil sich für die Flanken kein Abnehmer mehr findet. Terodde muss niemand sagen, wo der Ball hin muss, wenn er in den Strafraum segelt und sind die Tore bei Länderspielen nicht genau so groß wie in der 2. Liga?

Er wäre nicht der erste Zweitligaspieler im Nationaltrikot

Die Skeptiker werden einwenden, dass er bei seinen Bundesliga-Stipvisiten gezeigt hat, dass er es auf höchstem Niveau halt doch nicht kann. So wie einst ein Dieter Schatzschneider, der in Hannover die Netze zerfetzte und beim HSV nur die Nerven seiner Mitspieler und die von Trainer-Guru Ernst Happel. Doch wenn Terodde bei einem Verein spielt, der ein paar mehr Chancen pro Spiel herausspielt als die Kölner im Vorjahr oder davor die Stuttgarter, will ich für nichts garantieren. Aber müssen wir so lange warten? Die Auslosung zur EM-Qualifikation hat uns Gegner beschert, in denen man auch einen Zweitligatorjäger getrost mal ausprobieren könnte. Haben wir übrigens alles schon gehabt – sogar unter Jogi Löw: Besagter Podolski bestritt 2004/05 als Kölner Zweitligakicker 13 Länderspiele, Oliver Neuville (Mönchengladbach) durfte sogar mit zur EM 2008. Unter Helmut Schön stürmte der Offenbacher Siggi Held auch nach dem Abstieg 1971 weiter fürs Vaterland und war unter anderem beim legendären Sieg in Wembley 1972 dabei – mit 29.

Anzeige Anzeige

Einer Meinung mit Lothar Matthäus



Ich höre natürlich schon das Aber aus Expertenkreisen: Der Terodde ist doch schon 30! Ja, mag sein, aber immer noch fleißig. In Zeiten, da Werder Bremen einem 40-Jährigen vertraut, ist das doch kein Alter. Findet übrigens auch der Rekordnationalspieler. Lothar Matthäus, mittlerweile auch ein Kolumnistenkollege, forderte auf der Sky-Homepage schon im Oktober, „Terodde mal eine Chance zu geben.“ Danke, Loddar! Gemeinsam sind wir stärker.