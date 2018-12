Hamburg. TV-Planer: ARD und Eurosport zeigen den Herren-Sprint in Nove Mesto im Biathlon live im TV und Stream. Auf Sport1 läuft die Darts-WM 2019 live im Free-TV. Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Donnerstag, 20. Dezember 2018.

Was läuft heute am Donnerstag, 20. Dezember 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Biathlon live im TV und Live-Stream: Herren-Sprint in Nove Mesto live

Der BR und Eurosport übertragen am Donnerstag Ski alpin live im TV und Livestream. Ab 9.55 Uhr kann der Slalom der Herren beim Weltcup in Seelbach-Hinterglemm live mitverfolgt werden. Außerdem zeigen die ARD und Eurosport Biathlon live im TV und Live-Stream. Beim Weltcup in Nove Mesto wird der Sprint der Herren über 10 Kilometer ausgetragen. Los geht es um 17.15 Uhr. Kostenlose Streams gibt es in der ARD-Mediathek und auf der Internetseite von Eurosport.

Auf Sport1 läuft derweil die Darts-WM live im Free-TV und Stream auf sport1.de. Ab 13.30 und 20 Uhr werden die Spiele der zweiten Runde live übertragen. Alles Wissenswerte zur Live-Übertragung der Darts-WM 2019 finden Sie hier. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

Was läuft heute sonst im Fernsehen? Auf tv.noz.de finden Sie das komplette TV-Programm für heute und die kommenden Tage.



TV-Programm: Das läuft am Donnerstag, 20. Dezember 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

BR/Eurosport, 9.55 und 12.55 Uhr: "Ski alpin live: Weltcup in Seelbach-Hinterglemm - Slalom der Herren live (1. und 2. Lauf)"

