Manchester. Ole Gunnar Solskjaer übernimmt den vakanten Trainerposten bei Manchester United – allerdings nur bis zum Saisonende.

Manchester United hat einen Nachfolger für Jose Mourinho gefunden. Ole Gunnar Solskjaer wird neuer Trainer des englischen Topvereins Manchester United. Vorerst jedoch nur bis zum Saisonende. Sein Trainerteam wird komplettiert durch Mike Phelan und den ehemaligen Spieler Michael Carrick.

"Manchester United ist immer in meinem Herzen und es ist fantastisch, in dieser Rolle wieder zurückzukehren. Ich freue mich darauf, mit der sehr talentierten Mannschaft, dem Mitarbeiterstab und einfach jedem in diesem Klub zusammenzuarbeiten", so Solskjaer in einem Statement auf der Vereinshomepage.

Solskjær spielte zwischen 1996 und 2007 für die "Red Devils" und erzielte 126 Tore in 366 Partien für den Klub. 2008 war er Trainer des Reserveteams von United, danach war er unter anderem Trainer beim norwegischen Erstligisten Molde FK. Premier-League-Erfahrung hat der Norweger bereits bei seinem Engagement bei Cardiff City zwischen Januar und September 2014 gesammelt – die Waliser sind übrigens der kommende Gegner von United an diesem Wochenende.

Allen Bayern-Fans wird Solskjaer ewig im Gedächtnis bleiben für seinen Siegtreffer im Champions League-Finale 1999, als Manchester United in der Nachspielzeit durch Solskjaer noch mit 2:1 gewann.