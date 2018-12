London. Während einer Live-Übertragung sorgt Sport1-Experte Gordon Shumway mit chauvinistischen Sprüchen für Ärger bei vielen TV-Zuschauern. Hinterher entschuldigt er sich.

Erstmals in der Geschichte des mächtigen Darts-Verbandes PDC sind bei der WM in London auch Frauen im Starterfeld zugelassen. Der Veranstalter hat in diesem Jahr zwei von 96 Teilnehmerplätzen für Frauen offen gehalten. Nachdem mit der Engländerin Lisa Ashton eine Teilnehmerin nach ihrem Erstrundenmatch in der vergangenen Woche bereits ausgeschieden war, versuchte am Montagabend mit der Russin Anastassija Dobromyslowa eine zweite Darts-Spielerin, die männliche Phalanx im Dartssport etwas aufzubrechen.

Shumway über Dobromyslowa: "Schöne Flights"

Das misslang. Die 34-Jährige schaffte es nicht, ihr gewohntes Potenzial an die Scheibe zu bringen und unterlag dem Engländer Ryan Joye mit 0:3. Ein relativ unspektakuläres Match, das aber hierzulande durch die Übertragung von "Sport1" Zündstoff mit sich brachte. Denn in der Übertragungsbox im Londoner Alexandra Palace saß neben Kommentator Basti Schwele mit Gordon Shumway ein bekannter Darts-Ansager als Experte, der zahlreiche Zuschauer mit chauvinistischen Sprüchen gegen sich aufbrachte.

"Vielleicht die Klamottenwahl", antwortete Shumway bei Spielbeginn hämisch lachend auf die Frage von Schwele, ob es für die Dame ein Mittel gäbe, Joyce zu schlagen. Es folgten weitere Machosprüche wie beispielsweise der Hinweis auf die "schönen Flights", die die Pfeile von Dobromyslowa schmückten.



"Bei Bayern München spielt auch keine Frau mit"

Joyce müsse "seinen Mann" stehen und hätte es unheimlich schwer, gegen eine Frau zu spielen, meinte Shumway, der seinen Künstlernamen übrigens in Anlehnung an die TV-Figur Alf angeblich sogar in seinen Personalausweis hat eintragen lassen. Dass zwei Frauen im Starterfeld der WM stünden, hielt der Experte für einen "Zirkus" und fügte hinzu: "Ich finde es keine gute Idee. Wenn man den Damen eine Plattform geben möchte, dann kann man das anderweitig tun. Bei Bayern München spielt auch keine Frau mit."

Kommentator Basti Schwele versuchte zwar noch gegenzusteuern und vermerkte, dass dieser Vergleich doch sehr hinke, doch Shumway ließ sich nicht beirren. Über Dobromyslowas Gegner Ryan Joyce sagte er: "Seine Kumpels lachen ihn schon vier Wochen vorher aus und sagen: 'Du musst gegen eine Frau spielen. Pass mal auf, wenn du verlierst, dann darfst du bei uns nicht mehr mitspielen'."

Kommentator versucht zu beschwichtigen

Am Ende hatte offenbar auch Schwele genug von den Machosprüchen. Mit einem "Jetzt ist gut" versuchte der Kommentator, seinen Kollegen noch in die Schranken zu weisen. Selbst das wurde von Shumway mit einem Lachen quittiert.

Auf Twitter waren zu diesem Zeitpunkt die Diskussionen um die zweifelhaften Bemerkungen des Darts-Experten allerdings schon längst zugange:

Noch während des Spiels ruderte Shumway deshalb am Mikrofon zurück: "Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Mädels und Damen im Dartssport entschuldigen, wenn ich mich da missverständlich ausgedrückt habe."

