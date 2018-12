Hamburg. Für Redakteur Gregory Straub ist die legendäre Pressekonferenz des FC Bayern der Sportmoment des Jahres. Welcher ist Ihrer? Stimmen Sie ab!

Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu und für unsere Sportredaktion hielten die vergangenen 365 Tage einige besondere Ereignisse parat: Die olympischen Winterspiele, die Fußball-Weltmeisterschaft, die Deutschen sind wieder Spitze im Tennis und vieles mehr.

Welcher Sportmoment wird Ihnen aus dem Jahr 2018 im Gedächtnis bleiben? Im Rahmen unserer großen Leser-Umfrage können Sie jetzt mit abstimmen (siehe unten). Für Redakteur Gregory Straub war kein sportliches Ereignis der Sportmoment des Jahres, sondern die legendäre Pressekonferenz der Bosse des FC Bayern am 19. Oktober:

"Nein, so richtig gespannt darauf war ich nicht zu erfahren, warum der ruhmreiche FC Bayern am 19. Oktober zu einer außerordentlichen Pressekonferenz rief. Die Bosse Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und Hasan Salihamidzic – ja, auch der Sportdirektor ist ein Boss, auch wenn daran am Ende der PK durchaus Zweifel aufkommen konnten, doch dazu später mehr – hatten gerufen und der kleine Medienraum an der Säbener Straße war bis auf den letzten Platz gefüllt.

Ich war mir im Vorfeld ziemlich sicher, dass die Münchner 'nur' einen neuen Silber-, Gold- oder Platinsponsor präsentieren würden. Einen weiteren Großkonzern also, der sich im Licht des erfolgreichsten deutschen Fußballklubs sonnen möchte und dem prall gefüllten Festgeldkonto noch ein paar weitere Millionen beisteuern sollte.

Mein Interesse hielt sich also in Grenzen, auch der eine oder andere Kollege tat die anstehende Pressekonferenz als nicht erwähnenswert ab. Wie wir uns doch täuschen sollten!

Bereits als das Triumvirat das Podium mit finsteren Mienen betrat und Vorstandsboss Rummenigge in einem seiner ersten Sätze Artikel 1 des Grundgesetz zitierte – die Würde des Menschen ist unantastbar – war klar, dass hier Historisches passieren sollte. Der FC Bayern werde überzogene Kritik an seinen Spielern im bisherigen Stile nicht mehr akzeptieren, grantelte Rummenigge. Die Polemik in der Berichterstattung scheine keine Grenzen mehr zu kennen, dabei sei der FC Bayern doch 'ein strahlender und leuchtender Stern am Firmament'.

Rummenigge sprach zu diesem Zeitpunkt erst vier Minuten. Uli Hoeneß war noch nicht einmal zu Wort gekommen, doch das reichte bereits, um die sozialen Netzwerke heißlaufen zu lassen: Was da gerade passierte, war beste Unterhaltung à la FC Hollywood. Und weiter ging es. Ein Bonmot reihte sich an das andere. Der FC Bayern werde sich diese faktische (!) Berichterstattung nicht mehr bieten lassen, ständig würden falsche und unwahre Fakten (!) verkauft werden. Unverschämt, respektlos und polemisch sei das, schloss Rummenigge – und übergab an dieser Stelle wie aufs Stichwort an Uli Hoeneß.

Und der bewies zunächst einmal Humor, zumindest für meinen Geschmack. Die Sportberichterstattung auf n-tv sei so mies, dass er da immer auf lautlos stelle, stichelte der Präsident. Ganz 'im Gegensatz zur Börsenberichterstattung, dort sind die Fakten besser'. Das wäre eine herrlich selbstironische Aussage des verurteilten Steuerhinterziehers gewesen, wenn er sie denn auch so gemeint hätte. Das bezweifle ich leider.

Stattdessen polterte der Bayern-Patron los und führte die wenige Minuten zuvor geäußerten Worte von Rummenigge über Unverschämtheit, Respektlosigkeit und Polemik ad absurdum: Der Ex-Bayern-Spieler Juan Bernat sei alleine dafür verantwortlich gewesen, dass die Bayern in der Vorsaison gegen Sevilla beinahe aus der Champions League ausgeschieden waren, weil er 'einen Scheißdreck' gespielt habe.

Hallo? Herr Hoeneß? Wie war das mit Respekt? Irgendwie fühlte ich mich an die Titelmusik von Pipi Langstrumpf erinnert: 'Ich mach' mir die Welt, Widdewidde wie sie mir gefällt.' Beim FC Bayern, so dachte ich mir, leben sie in ihrer eigenen Welt: 'Was für andere gelten soll, daran müssen wir uns doch nicht halten!'

Als Hoeneß dann von einem pfiffigen Reporter darauf angesprochen wurde, dass er bei seinen 'Scheißdreck'-Aussagen über Mesut Özil ja ebenfalls Respekt hatte vermissen lassen, sorgte der Präsident für einen weiteren Lacher: 'Ich hätte nicht Dreck sagen dürfen, sondern Mist.' Herrlich!

Rummenigges 'Paste and copy'-Vorwurf an die Journalisten – korrekterweise heißt es ja 'Copy and paste', schließlich kopiert man ja erst, ehe man einfügt, und nicht umgekehrt war ein weiteres Highlight dieser Pressekonferenz. Ganz zu schweigen von dem Moment, als Rummenigge eine an Hasan Salihamdzic gestellte Frage selber beantwortete und seinen Sportdirektor dadurch aussehen ließ wie einen Schuljungen.

Wahnsinn! Der FC Bayern – in der Außendarstellung in diesem Moment wahrlich kein strahlender und leuchtender Stern am Firmament.

Zugegeben: So richtig genießen konnte ich die Wut-PK der Bayern-Granden erst, als ich sie mir das zweite Mal angesehen habe. Bei der Live-Übertragung saß ich abwechselnd mit offenem Mund oder kopfschüttelnd vor dem Fernseher. So viel Chuzpe hatte ich wirklich schon lange nicht mehr erlebt.