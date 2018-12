Seoul. Shorttrack-Olympiasiegerin Shim Suk Hee hat mit schockierenden Aussagen vor Gericht für Aufsehen gesorgt: Die Südkoreanerin berichtete von jahrelangen Misshandlungen durch ihren Trainer.

In Südkorea findet derzeit ein Aufsehen erregender Prozess gegen den früheren Shorttracktrainer Cho Jae Beom statt. Die Vorwürfe gegen den Coach sind schwerwiegend: Er soll mehrere Sportlerinnen mehrfach geschlagen und bedroht haben.

Mit Olympiasiegerin Shim Suk Hee sagte jetzt erstmals ein prominentes Opfer von Cho Jae Beom vor Gericht aus. Ihre Schilderungen sind schockierend und lassen nur erahnen, welches Martyrium die 21-Jährige und andere Kolleginnen im Laufe ihrer Karriere durchleiden mussten.

Shim Suk Hee mit Metallbolzen beworfen

Seit Suk Hee sieben Jahre alt war, wurde sie von Jae Beom trainiert – und schon damals begann die Spirale der Gewalt. "Er hat mich damals schon häufig geschlagen und mich beschimpft und beleidigt. Einmal hat er mich mit einem Eishockeyschläger verprügelt und mir dabei den Finger gebrochen", schilderte Suk Hee am Montag vor einem Gericht in Suwon, südlich der Hauptstadt Seoul gelegen. Ein anderes Mal habe er sie mit Metallbolzen beworfen, wobei sie sich eine Platzwunde an der Stirn zugezogen habe.

Doch es kam noch schlimmer: Wenige Wochen vor den Olympischen Spielen in Pyeongchang im Februar dieses Jahres sei die Situation eskaliert. Jae Beom habe sie dermaßen getreten und gegen den Kopf geschlagen, dass die Sportlerin um ihr Leben fürchtete. "Ich dachte, ich könnte sterben", erzählte sie unter Tränen vor Gericht. Bei der Attacke zog sich Suk Hee eine Gehirnerschütterung zu.

Trainer unterzog sie einer Gehirnwäsche

Körperliche Züchtigungen und Gewaltausbrüche bei Trainern kommen in der kompetitiven südkoreanischen Sportwelt immer wieder vor. Wer sie öffentlich anprangert, wird nicht selten als Verräter bezeichnet. So hatte Suk Hee in einer ersten Anhörung vor einigen Wochen laut eigenen Angaben noch nicht den Mut gefunden, über das Erlebte zu sprechen. Mittlerweile befände sie sich wegen Depressionen, Angstzuständen und posttraumatischer Belastungsstörungen in psychologischer Behandlung.

Vor Gericht fügte Suk Hee hinzu, dass Cho Jae Beom sie "einer Gehirnwäsche" unterzogen habe. Er habe damit gedroht, ihre Karriere zu beenden, falls sie jemals über den Missbrauch sprechen sollte. Sie sei ihr ganzes Leben gegenüber dem Trainer "von extremer Angst und Einschüchterung gelähmt" gewesen, sagte sie.

Jae Beom hat bereits gestanden, insgesamt vier Sportlerinnen misshandelt zu haben, "um ihre Leistungen zu verbessern". In erster Instanz war der Trainer zu einer zehnmonatigen Gefängnisstrafe verurteilt worden, wogegen er Einspruch einlegte. Nach den offenen Worten von Shim Suk Hee könnte es gut sein, dass der gewalttätige Trainer in zweiter Instanz zu einer noch höheren Strafe verurteilt wird.

