Jamshedpur . Gourav Mukhi machte als jüngster Torschütze in der Geschichte der Indian Super League Schlagzeilen. Dann stellte sich heraus: Er hatte bei der Angabe seines Alters gelogen.

Noch vor zwei Monaten wurde Gourav Mukhi in Indien als Held der Nation gefeiert, weil der Stürmer von Jamshedpur FC den Ausgleich gegen Bengaluru FC erzielte und somit als jüngster Torschütze in die Geschichte der Liga einging. Denn die Indian Super League listete Mukhi als 16-Jährigen – fälschlicherweise, wie sich später herausstellen sollte.

Denn der vermeintliche Youngster hatte offenbar falsche Daten übermittelt und wurde in Konsequenz deshalb von der All Indian Footbal Federation (AIFF) für sechs Monate vom Spielbetrieb suspendiert. Zudem wurde seine Registrierung widerrufen.

"Das Disziplinar Komitee der All Indian Football Federation verhängt mit sofortiger Wirkung eine sechsmonatige Suspendierung für den Spieler Gourav Mukhi von Jamshedpur FC", so die Stellungnahme des Verbands. Als Begründung erklärte das Komitee, dass der Spieler durch selbsterbrachte Beweise sowie durch ein Statement des Managers der (AIFF) U16-Akademie aus dem Jahr 2015 für schuldig befunden wurde.

Zeitgleich behauptete ein Autor des "Telegraph India", dass Mukhi tatsächlich 28 Jahre alt sei und sich somit ganze zwölf Jahre jünger gemacht habe. In den sozialen Medien sorgte die kuriose Geschichte Mukhis in den vergangenen Tagen für viel Wirbel – auf dem Fußballplatz wird man den Blondschopf in nächster Zeit hingegen nicht mehr allzu oft sehen.