Hamburg. Während der FC Bayern in der neuen Marktwertanalyse deutlich an Wert verliert, legt der BVB ordentlich zu. Zwei Jungstars sind die wertvollsten deutschen Bundesligaspieler. Ein Überblick.

Für den FC Bayern läuft es derzeit nicht unbedingt nach Plan. In der Liga hat das Team neun Punkte Rückstand auf Tabellenführer Dortmund und Trainer Niko Kovac wird quasi wöchentlich hinterfragt. Jetzt spiegelt sich auch in der neuen Marktwertentwicklung von transfermarkt.de wider, dass es beim FC Bayern Probleme gibt.

65 Millionen Euro Verlust für die Bayern

Insgesamt verliert der Kader des Rekordmeisters im Rahmen des vom Portal durchgeführten Updates 65 Millionen Euro an Marktwert. Die größten Verlierer: James Rodríguez (65 Millionen Euro) und Mats Hummels (40 Millionen Euro), die jeweils 15 Millionen Euro eingebüßt haben sowie Thomas Müller (40 Millionen Euro), Jerome Boateng (30 Millionen Euro) und Robert Lewandowski (70 Millionen Euro), deren Marktwert sich jeweils um 10 Millionen Euro verringert hat. Eine der Ausnahmen im Bayern-Kader ist Serge Gnabry, der seinen Marktwert von 30 auf 40 Millionen Euro erhöht.

Während es beim FCB deutlich runter geht, geht es für Borussia Dortmund genau in die andere Richtung. Die Borussen-Spieler haben ordentlich zugelegt und sind insgesamt 100 Millionen Euro mehr wert. Großer Gewinner der Analyse: Top-Talent Jadon Sancho, der einen Sprung von 45 auf 70 Millionen Euro macht. Damit ist der Engländer neben Robert Lewandowski der wertvollste Spieler der Liga. Dass Marco Reus endlich über längere Zeit verletzungsfrei ist, spiegelt sich auch in seinem Marktwert wider. Er erhöht diesen von 40 auf 50 Millionen Euro. Insgesamt haben 13 Dortmunder ein Plus verbucht, während neun Borussen leichte Verluste eingefahren haben.

Havertz und Werner die wertvollsten Deutschen

Die wertvollsten deutschen Bundesligaprofis sind mit jeweils 65 Millionen Euro nun Bayers Jungstar Kai Havertz (plus 10 Millionen Euro) und Leipzigs Stürmer Timo Werner (plus 5 Millionen Euro).

Zu den sonstigen Gewinnern zählen unter anderem die beiden Eintracht Stürmer Luka Jovic (40 Millionen Euro) und Sébastien Haller (35 Millionen Euro) mit einem Plus von jeweils 20 Millionen Euro, Gladbachs Matthias Ginter, der von 25 auf 35 Millionen springt, der Hoffenheimer Reiss Nelson (17 Millionen Euro, ein Plus von 9,5 Millionen)

Deutlich verloren haben die Leverkusener Leon Bailey (35 Millionen Euro, ein Minus von 10 Millionen Euro) und Jonathan Tah (32 Millionen Euro, ein Minus von 8 Millionen Euro). Auch Weltmeister Benjamin Pavard musste 5 Millionen Euro einbüßen und steht jetzt bei 35 Millionen Euro.