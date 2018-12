Incheon. Längst wandelt er auf den Spuren von Tischtennis-Legenden wie Jan-Ove Waldner oder Timo Boll – zum Jahresabschluss krönte sich Tomokazu Harimoto nun auch mit dem Titel des besten Spielers der ITTF World Tour. In der Szene polarisiert der 15-Jährige dennoch.

Auch der letzte verbleibende Chinese im Wettbewerb der 16 besten Tischtennisspieler der ITTF World Tour 2018 musste sich am Ende geschlagen geben: Mit 1:4 nach Sätzen blieb Lin Gaoyuan am vergangenen Sonntag im Endspiel der Grand Finals chancenlos gegen das Tischtennis-Wunderkind Tomokazu Harimoto.

Der 15-jährige Japaner, der im Wettbewerbsverlauf unter anderem den deutschen Nationalspieler Patrick Franziska ausgeschaltet hatte, heftete sich im südkoreanischen Incheon somit den nächsten Rekord ans Revers: 15 Jahre, 172 Tage – nie war ein Grand-Finals-Sieger jünger. Harimoto löste in diesem Ranking die chinesische Legende Wang Hao ab, der bei diesem Turnier 2003 als 19-Jähriger triumphiert hatte.

Der Erfolg Harimotos bestimmt in diesen Tagen insbesondere aufgrund seines Alters die Schlagzeilen – nicht nur in seinem Heimatland Japan, wo der Youngster ohnehin bereits den Status des Superstars inne hat. Er kommt indes nicht überraschend: Seit knapp drei Jahren wirbelt der Weltranglisten-Fünfte an der Platte auf allerhöchstem Niveau. Im schwedischen Örebro schlägt er 2015 erstmals zwei Top-100-Spieler – im Alter von elf Jahren! 2016 wird er jüngster Jugendweltmeister aller Zeiten, ein Jahr später zieht er als jüngster Spieler der TT-Historie in ein World-Tour-Finale ein.

2017 erstaunt Harimoto dann nicht nur die Tischtennis-Welt, sondern auch eine breitere Öffentlichkeit, als er bei der WM in Düsseldorf erst im Viertelfinale von seinem Landsmann Jun Mizutani gestoppt wird. Im gleichen Jahr sichert er sich bei den Czech Open im Finale gegen Timo Boll den ersten Turniersieg auf der World Tour.

"Bin froh, dass ich so viele Titel in der Zeit vor Harimoto gewinnen konnte"

Geht alles mit rechten Dingen zu, dürfte Harimoto das Tischtennisspiel auf lange Zeit dominieren. Einfach zu übermächtig scheint seine Qualität bereits zu diesem frühen Zeitpunkt seiner Entwicklung. Zum Vergleich: Die schwedische Legende Jan-Ove Waldner errang erste internationale Titel im Herrenbereich mit 17, Timo Boll erzielte erste Erfolge auf internationalem Parkett mit 15 Jahren – die ganz großen Turniere im Einzelwettbewerb gewann auch er jedoch zu einem späteren Zeitpunkt. Der internationale Topspieler Mizutani sagt mittlerweile über seinen jungen Landsmann Harimoto:

"Ich habe gegen so viele chinesische Spieler gespielt und denke, dass Harimoto auf dem gleichen Level ist. Wenn er in Normalform spielt, dann werde ich nie wieder gegen ihn gewinnen. Ich bin froh, dass ich so viele Meistertitel in der Zeit vor Harimoto gewinnen konnte."

Mizutanis Zitat verdeutlicht den aktuellen Stellenwert Harimotos auf der Tour. Auch in der Tischtennis-Hochburg China, die seit 1981 14 von 19 Weltmeistern im Herren-Einzel stellte, ist der Respekt vor den Leistungen des jungen Japaners enorm.

Schnelligkeit, Dynamik, außergewöhnliche technische Fähigkeiten und Talent bringen im Tischtennissport viele Nachwuchsspieler mit – was Harimoto aktuell einzigartig macht, sind seine Abgeklärtheit und der für sein Alter bereits enorm hohe Druck im Spiel. Nicht umsonst wurde er in Japan bereits früh "Monster" gerufen, während hierzulande insbesondere in diesen Tagen vom "Wunderkind" oder "Supertalent" die Rede ist.

Ein großes Ziel: Olympiasieger 2020

Doch wo Erfolg ist, sind Neid und Missgunst meist nicht weit entfernt. Während "Monster" Harimoto in Japan gefeiert wird, weht dem 15-Jährigen in der Szene auch Gegenwind ins Gesicht. Nicht selten muss sich der Youngster Kritik an der Art und insbesondere der Häufigkeit seines ausgelassenen Jubels gefallen lassen – manch ein Gegner fühlt sich dadurch bewusst und in übertriebenem Maße provoziert.

Was Kritikern zudem zu Denken gibt, ist das vermeintlich übertriebene Maß des Sohnes zweier ehemaliger Tischtennis-Nationalspieler: Angeblich trainiert Harimoto neun Stunden täglich. Ein Pensum, das in deutschen Nachwuchsleistungskadern für Spieler dieses Alters undenkbar ist. In Japan indes gilt in Sachen Talentförderung oftmals noch das Prinzip: erst Sport, dann Schule.

Schon mit zwei Jahren begann Harimoto laut eigenen Angaben mit dem Tischtennisspiel, mit vier Jahren wurde er erstmals gezielt trainiert. Inwiefern das frühe Heranführen an professionalisierte Strukturen und das Leistungsprinzip sich auf die kindliche Entwicklung auswirken, ist eine Debatte für sich. Klar ist: In seiner Heimat ist Harimoto längst ein Superstar, Tischtennis ein Sport, von dem man als Profi überdurchschnittlich gut leben kann.



Im April 2019 steht in Budapest die nächste WM im Herren-Einzel an. Tomokazu Harimoto hat sich nicht zuletzt aufgrund seines Sieges bei den Grand Finals in Incheon weiter in den Kreis der Favoriten gespielt und wird sich anschicken, die seit 2003 andauernde chinesische Vormachtstellung zu brechen. Langfristig steht jedoch ein anderes Turnier in seinem Fokus: die Olympischen Spiele 2020. In Tokio will sich Harimoto die Goldmedaille sichern. Er wäre dann 17 Jahre alt – und um einen weiteren Rekord reicher.