Wolfsburg. Nach dem tragischen Tod seines Vaters steht Stuttgarts Kapitän Christian Gentner am Dienstag überraschend im Kader für das Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg.

Unmittelbar nach dem Sieg des VfB Stuttgart gegen Hertha BSC verstarb der Vater von Stuttgarts Kapitän Christian Gentner noch im Stadion. Die Todesursache ist derzeit noch unklar. Aufgrund der englischen Woche steht für die Schwaben schon am Dienstag das nächste Spiel gegen den VfL Wolfsburg auf dem Plan. Überraschend im Kader: Christian Gentner.

"Hätten jede Entscheidung von Christian akzeptiert"

Das teilte der Verein am Montag mit. Der 33-Jährige spielte zwischen 2007 und 2010 auch für Wolfsburg und wurde mit dem VfL 2009 deutscher Meister. Gemeinsam mit seinen Teamkollegen machte sich der Mittelfeldspieler am Montag nun auf den Weg nach Niedersachsen.

VfB-Sportvorstand Michael Reschke sagte: "In einer solch schwierigen Situation handelt jeder Mensch individuell. Es war für uns von Beginn an klar, dass wir im Hinblick auf die Spiele beim VfL Wolfsburg und gegen Schalke 04 jede Entscheidung von Christian respektiert hätten. Es spricht für seine persönliche Identifikation mit unserem Klub und die außergewöhnliche Beziehung der Familie Gentner zum VfB, dass Christian in beiden Partien spielen wird. Seine Entscheidung verdient tiefen Respekt"

Auch der Trainer des VfL Wolfsburg, Bruno Labbadia, äußerte sich zu der Situation seines ehemaligen Spielers: "Klar, das bewegt einen selbst. Das Mitgefühl gilt der gesamten Familie."