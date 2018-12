Frankfurt. Kurz vor der Weihnachtspause gibt es in der Fußball-Bundesliga noch einmal eine englische Woche. Wir haben die wichtigsten Infos zu den Partien des 16. Spieltags zusammengetragen. Natürlich wieder garniert mit ein bisschen Angeberwissen.

Borussia Mönchengladbach – 1. FC Nürnberg

Erstmals seit 1983/84 kann Borussia alle Hinrundenheimspiele in der Liga gewinnen. Es wäre der elfte Heimsieg in Folge, einer fehlt zum Vereinsrekord. Nürnberg ist am längsten sieglos (neunmal) und schwächstes Auswärtsteam (zwei Punkte).

Hertha BSC – FC Augsburg

Ein Unentschieden liegt in der Luft: weil beide derzeit mit die meisten Punkteteilungen (je fünf) aufweisen und vier von sechs Duellen in Berlin keinen Sieger hatten. Augsburg gewann da nie (0-4-2), Tore waren Mangelware (Schnitt: 1,83!).

VfL Wolfsburg – VfB Stuttgart

Die Gastgeber sind erstmals unter Trainer Labbadia vier Liga-Spiele ungeschlagen. Sein Rekord könnte wachsen, denn der VfB gewann zuletzt vor 13 Jahren in Wolfsburg. Aber Stuttgarts Trainer Weinzierl ist fünf Duelle gegen den VfL ungeschlagen.



Fortuna Düsseldorf – Borussia Dortmund

Fortuna gehört zum Trio mit den meisten Niederlagen (neun), nur der BVB ist ungeschlagen. Fortunas Heimbilanz gegen Borussia ist positiv (8-6-5), das 7:0 von 1983 ist ihr höchster Heimsieg. Zwischen Favre und Funkel gab es noch kein Remis (2-0-2).

Schalke 04 – Bayer Leverkusen

Das letzte 0:0 gab es vor 18 Jahren. Schalke ist drei Spiele ungeschlagen in diesem Duell, gewann aber nur drei der letzten 20 (!) Heimspiele gegen Bayer. Auf Schalke gab es diese Saison noch kein Remis, Bayer ist auswärts drei Spiele sieglos.



Bayern München – RB Leipzig

Die Bayern wollen den vierten Sieg in Folge und damit RB-Trainer Rangnick seine 100. Bundesliganiederlage zufügen. Die dritte Auswärtspleite der Sachsen in Folge wäre Einstellung des Vereinsrekords. In München sah RB immer Rot und verlor 0:2 und 0:3.

Werder Bremen – 1899 Hoffenheim

In Bremen hat die TSG nur 2017 gewonnen (5:3), verlor aber dort nur eins der letzten sieben Duelle. Werder hat die meisten Heim-Gegentore, die TSG auswärts die beste Torquote (2,43). Gäste-Coach Nagelsmann verlor nie gegen Werder (2-3-0).

Mainz 05 – Eintracht Frankfurt



In 20 Duellen gab es nur einen Auswärtssieg, in Mainz noch keinen (5-5-0). Aber die Eintracht hat aktuell eine positive Auswärtsbilanz (4-1-3). In Mainz fielen diese Saison die wenigsten Tore (1,88), Eintracht spielte am längsten nicht 0:0 (48x).

SC Freiburg – Hannover 96

Ausgerechnet als Schlusslicht bestreitet Hannover sein 500. Auswärtsspiel in der Bundesliga. Auch die Auswärtsserien (20x kein Sieg, 24x Gegentore) trüben das Jubiläum. Die jüngere Duell-Historie macht 96 Mut – fünfmal gab’s keine Niederlage.

