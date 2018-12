Hamburg. TV-Planer: Eurosport zeigt die Volleyball-Champions-League mit Chaumont Volley-Ball 52 gegen VfB Friedrichshafen live im Free-TV. Auf Sky läuft die Bundesliga live im TV und Stream. Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Dienstag, 18. Dezember 2018.

Was läuft heute am Dienstag, 18. Dezember 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Volleyball live im TV und Live-Stream: Chaumont - Friedrichshafen live

Sport1 überträgt am Dienstag wieder ausführlich die Darts-WM 2019 live im TV und Live-Stream auf sport1.de. Ab 13.30 und 20 Uhr können die Spiele des Tages in der 1. und 2. Runde live mitverfolgt werden. Was Sie zur Darts-WM live im Free-TV wissen müssen, lesen Sie hier. Im Fußball steht in der 1. Bundesliga derweil eine englische Woche auf dem Programm: Der Bezahlsender Sky zeigt ab 18.30 und 20.30 Uhr die vier Spiele am Dienstag in der Bundesliga live im TV und Livestream. Zahlende Sky-Abonnenten können den Stream über die "Sky Go"-App abrufen.

Auf Eurosport läuft am Dienstag Volleyball live im TV und Livestream. Ab 19 Uhr kann die Champions League der Damen mit dem Spiel des SSC Palmberg Schwerin gegen Spes Volley live mitverfolgt werden. Ab 20.45 Uhr wird die Champions League der Herren mit der Partie von Chaumont Volley-Ball 52 gegen VfB Friedrichshafen live übertragen. Einen kostenlosen Stream gibt es auf der Internetseite von Eurosport. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Dienstag, 18. Dezember 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

