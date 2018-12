Nyon. Alle drei Bundesligisten treffen im Achtelfinale der Champions League auf englische Gegner. Die Europa-League-Teilnehmer müssen gegen Osteuropa-Clubs ran.

Der FC Bayern München muss im Achtelfinale der Champions League gegen Jürgen Klopps FC Liverpool antreten, für Borussia Dortmund kommt es zum Wiedersehen mit Tottenham Hotspur. Der FC Schalke 04 hat in Manchester City mit Leroy Sané den erwarteten Top-Gegner bekommen. Die französische Ex-Nationalspielerin Laura Georges und Luis Garcia, Königsklassen-Sieger mit dem FC Liverpool 2005, bescherten den drei Fußball-Bundesligisten bei der Auslosung in Nyon am Montag attraktive wie hochkarätige Gegner.

In der Europa League haben Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen für die Zwischenrunde unangenehme Kontrahenten aus Osteuropa zugelost bekommen.

FC Bayern als Außenseiter?

Auf die Münchner wartet in der ersten K.o.-Runde, die im Februar und März ausgespielt wird, in Vorjahresfinalist FC Liverpool ein echter Prüfstein. Die Mannschaft von Ex-BVB-Coach Klopp hatte in der Gruppenphase einige Mühe, setzte sich aber als Gruppenzweiter hinter Paris Saint-Germain durch. "Das ist genauso ein 50:50-Spiel wie unseres", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zum Los der Bayern. "Das ist ein Brocken, aber darauf freut man sich als Spieler. Liverpool ist die Mannschaft der Stunde. Sie sind Tabellenführer in England, spielen guten Fußball, sehr körperbetont, geben Gas", meinte Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Auch Bayerns Spieler Mats Hummels und Robert Lewandowski freuen sich schon auf ein Wiedersehen mit ihrem Ex-Trainer Jürgen Klopp. Hummels und Lewandowski wurden mit dem BVB unter Coach Klopp 2011 und 2012 Deutscher Meister.

FC Liverpool im Porträt FC Liverpool Größte Erfolge: Fünfmal Sieger Champions League/Landesmeisterpokal, dreimal Sieger UEFA-Pokal, dreimal Sieger europäischer Supercup, 18 Mal englischer Meister, siebenmal englischer Pokalsieger



Abschneiden englische Meisterschaft 2017/18: Vierter



Abschneiden Champions League 2017/18: Finale



Trainer: Jürgen Klopp



Stars: Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané, Virgil van Dijk



Der BVB hat an die Tottenham Hotspur nicht die besten Erinnerungen. In der vergangenen Saison hatten die Dortmunder in der Gruppenphase der Königsklasse beide Duelle gegen Tottenham verloren und waren ausgeschieden. 2016 setzte sich im Achtelfinale der Europa League aber der BVB durch. Nun ist der Dritte der Premier League um Stürmerstar Harry Kane erneut Gegner des Bundesliga-Tabellenführers.

Tottenham Hotspur im Porträt Tottenham Hotspur Größte Erfolge: UEFA-Cup-Sieger 1972 und 1984, Gewinner des Europapokals der Pokalsieger 1963, englischer Meister 1951 und 1961, achtmal FA-Cup-Sieger (zuletzt 1991)



Abschneiden englische Meisterschaft 2018: 3.



Abschneiden Europacup 2018: Achtelfinale Champions League



Trainer: Mauricio Pochettino



Stars: Hugo Lloris, Dele Alli, Heung-Min Son, Harry Kane





Schalkes Wiedersehen mit Leroy Sané

Für den deutschen Vize-Meister Schalke kommt es im Achtelfinale zum Wiedersehen mit dem Nationalspieler und früheren Schalker Leroy Sané. In die Duelle mit dem englischen Meister um den früheren Bayern-Coach Pep Guardiola geht der Revierclub als klarer Außenseiter. In der Gruppenphase hatte sich die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco als Zweiter hinter dem FC Porto durchgesetzt.

Manchester City im Porträt Manchester City Größte Erfolge: Champions-League-Halbfinale 2016, Englischer Meister: 1937, 1968, 2012, 2014, 2018, FA-Cup-Sieger fünfmal (zuletzt 2011)



Abschneiden englische Meisterschaft 2018: Meister



Abschneiden Europacup 2018: Viertelfinale



Trainer: Pep Guardiola



Stars: Sergio Agüero, Leroy Sané, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan



Der frühere BVB-Trainer Thomas Tuchel muss mit Paris Saint-Germain gegen Manchester United antreten, Superstar Cristiano Ronaldo hat mit Juventus Turin Atlético Madrid als Achtelfinal-Gegner zugelost bekommen. Zudem muss sich Titelverteidiger Real Madrid mit Ajax Amsterdam messen, der FC Barcelona spielt gegen Olympique Lyon. Aber nicht nur die Schalker können sich auf ein Wiedersehen freuen:

Der FC Bayern und Borussia Dortmund müssen als Gruppensieger zunächst auswärts antreten und haben damit im entscheidenden Rückspiel jeweils Heimrecht. Der FC Schalke 04 bestreitet das Hinspiel zuhause. Die Achtelfinal-Hinspiele werden am 12./13. sowie am 19./20. Februar ausgetragen. Die Rückspiele finden am 5./6. und 12./13. März statt.



Harte Lose für Europa-League-Teilnehmer

In der Europa League hat es Eintracht Frankfurt Frankfurt in der ersten K.o.-Runde der verbliebenen 32 Teams mit Schachtjor Donezk zu tun. Das ukrainische Spitzenteam hatte in der Champions League den dritten Gruppenplatz vor 1899 Hoffenheim belegt. Bayer Leverkusen trifft auf den russischen Verein FK Krasnodar. Beide Fußball-Bundesligisten treten als Gruppensieger am 14. Februar zunächst auswärts an und können die Rückspiele am 21. Februar daheim bestreiten.