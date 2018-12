Hamburg. Marktwerte von Fußballern explodieren derzeit weltweit. Ein Spieler hat jetzt einen neuen Rekord aufgestellt.

Er wurde französischer Meister mit Paris Saint-Germain, hat im Sommer die Weltmeisterschaft mit Frankreich gewonnen und wurde gerade beim Ballon d'Or als bester Nachwuchsspieler 2018 ausgezeichnet. Das vergangene Jahr war für den 19-jährigen Kylian Mbappé herausragend, was sich jetzt auch in der Marktwertentwicklung zeigt, die Transfermarkt.de veröffentlicht hat. Mit einem Marktwert von 200 Millionen Euro stellt Mbappé nicht nur einen neuen Rekord auf, er lässt damit auch seinen Vereinskollegen Neymar sowie Barcas Lionel Messi hinter sich.

Transfermarkt-Geschäftsführer Mattias Seidel begründet die Aufwertung des Marktwertes um weitere 20 Millionen damit, dass Mbappé aus dem Spiel der Mannschaft von Paris-Coach Thomas Tucken nicht mehr wegzudenken wäre, er "prägt dieses vielmehr". Der Franzose stünde "für die Umschichtung der Marktwertverhältnisse in den vergangenen Jahren hin zu immer jüngeren Top-Spielern."



Deutsche verbessern ihren Marktwert

Auch zwei Deutsche gehören zu den Marktwertgewinnern in Frankreich. Während Thilo Kehrer nun 35 Millionen Euro Marktwert hat (plus 5 Millionen Euro), liegt der von Benjamin Henrichs bei 20 Millionen Euro (plus 4 Millionen Euro). Julian Draxler bleibt bei 30 Millionen Euro. Im Laufe der Woche veröffentlicht das Portal die Marktwertentwicklungen der Top-5-Ligen.