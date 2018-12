Hamburg. Vom 13. Dezember 2018 bis 1. Januar 2019 findet im Londoner "Ally Pally" die Darts-WM 2019 statt. Hier erfahren Sie, wie Sie die Darts-WM live im TV und Live-Stream sehen können.

Darts ist schon längst kein Kneipensport mehr, sondern bereits eine anerkannte Sportart, die immer mehr Fans anzieht. Am 13. Dezember 2018 beginnt die nunmehr 26. Darts-Weltmeisterschaft der PDC, die jedes Jahr tausende Fans in den berühmten Alexandra Palace ("Ally Pally") in London zieht. (Lesen Sie hier: Das ABC zur Darts-Weltmeisterschaft 2019.)

Als Titelverteidiger geht Rob Cross ins Rennen, der vor einem Jahr die Darts-Legende Phil Taylor im Finale bezwingen konnte. Bis zum 1. Januar 2019 kämpfen insgesamt 96 Spieler um den begehrten Darts-Titel und ein Preisgeld in Höhe von einer halben Million Pfund. So sehen Sie die Darts-WM 2019 live im TV und Livestream.

Darts-WM live im TV und Live-Stream: Sport1 zeigt Darts live im Free-TV

Sport1 hat sich der wachsenden Beliebtheit des professionellen Pfeilewerfens angenommen und wartet mit einer ausführlichen Live-Berichertstattung rund um die Darts-WM 2019 auf. Ab dem 13. Dezember 2018 zeigt Sport1 insgesamt über 110 Stunden lang die Darts-WM live im TV und Live-Stream auf sport1.de. Abgerundet wird das umfangreiche Free-TV-Angebot auf Youtube: Dort sind alle Sessions bei der Darts-WM 2019 live im Stream zu sehen. Als Moderator berichtet Sascha Bandermann live aus dem "Ally Pally", während Kommentator Basti Schwele gemeinsam mit Experte Gordon Shumway durch die Partien führt. Alle Sendetermine zur Darts-WM live im TV auf Sport1 finden Sie am Ende des Artikels.

Darts-WM 2019 live im Stream: Darts-Weltmeisterschaft live auf DAZN



Auf dem Streaming-Portal DAZN haben Darts-Fans ebenfalls die Möglichkeit, die Darts-Weltmeisterschaft 2019 live zu sehen. Ab dem 13. Dezember 2018 zeigt DAZN die komplette Darts-WM live im Stream. Das Streaming-Angebot ist allerdings nicht kostenlos: Nach einem Gratis-Monat kostet das Abonnement von DAZN 9,99 Euro pro Monat. Das Abo ist aber jederzeit kündbar und kann daher auch nur für die Darts-WM abgeschlossen werden. (Lesen Sie hier: Was fasziniert die Fans so sehr an Darts?)

Darts-WM 2018 live im Free-TV und Stream: Die Sendetermine im Überblick

Vom 13. Dezember 2018 bis 1. Januar 2019 läuft die 26. Darts-Weltmeisterschaft in London. Über den TV-Sender Sport1 und das Streaming-Portal DAZN können Darts-Fans die komplette Darts-WM live im Free-TV und Live-Stream sehen. (Lesen Sie hier: Deutscher Darts-Profi Hopp spürt das Kribbeln.)

Anzeige Anzeige

Der Spielplan sieht folgendermaßen aus: Vom 13. bis 21. Dezember 2018 laufen parallel die ersten Spiele in der 1. und 2. Runde bei der Darts-WM 2019. Die 3. Runde wird am 22., 23. und 27. Dezember 2018 ausgetragen. Die 4. Runde beginnt bereits am Abend des 27. Dezember 2018 und geht bis zum 28. Dezember 2018. Das Viertelfinale wird am 29. Dezember 2018 ausgetragen und das Halbfinale findet am 30. Dezember 2018 statt. Das Finale der Darts-WM steigt am 1. Januar 2019.

Das sind die Sendetermine zur Darts-WM 2019 live im TV und Livestream: