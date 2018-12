Hamburg/Atlanta. Vor Kurzem kannten Julian Gressel in Deutschland nur Experten. Innerhalb von zwei Jahren ist der deutsche Fußballprofi in den USA zum Star geworden und holte mit Atlanta United sogar die Meisterschaft in der MLS.

2013 entschied sich Julian Gressel, noch einmal neu anzufangen. Der gebürtige Franke spielte zu diesem Zeitpunkt in der Landesliga Bayern beim TSV Neustadt/Aisch. Sein Traum Fußballprofi zu werden, lag in weiter Ferne. Fünf Jahre später ist Gressel in den USA ein gefeierter Fußballstar und hat mit seinem Team Atlanta United die Meisterschaft gewonnen. Wie sich Gressel seinen Traum erfüllt hat, erklärt er im exklusiven Interview. Er verrät auch, warum der Schritt in die USA zu gehen, genau der richtige für ihn gewesen ist und wie er seine Zukunft plant.

Herr Gressel, kann das Jahr 2018 aus ihrer Sicht überhaupt noch getoppt werden?

Julian Gressel: Es war schon ein überragendes Jahr und dann heiratete ich als i-Tüpfelchen am Ende des Jahres auch noch meine Verlobte. Aber auch das vergangene Jahr war schon toll mit dem Draft und meinem ersten starken Jahr in Atlanta. 2018 hat es aber noch einmal getoppt. Es war ein richtig geiles Jahr!

Was ist Ihnen nach dem Schlusspfiff des Finalspiels gegen die Portland Timbers (2:0, Anm. d. Red.) durch den Kopf gegangen? Innerhalb von nur zwei Jahren haben Sie sich sportlich einen Namen gemacht und sind nun sogar MLS-Champion.

Was einem da durch den Kopf geht, ist schwer zu beschreiben. Es sind unglaubliche Glücksgefühle, weil man auch weiß, dass es richtig harte Arbeit war. Ich bin 2013 diesen Schritt bewusst gegangen, weil ich genau dieses Ziel verfolgt habe. Ich bin damals in die USA gekommen, um hier am College zu studieren und hatte dennoch weiterhin das Ziel, Profi-Fußballer zu werden. Dass es jetzt so perfekt gepasst hat, ist natürlich der Wahnsinn. Ich habe auch viel auf mich genommen und bin viele Risiken eingegangen.

Wie sah dieser Plan genau aus, als Sie 2013 Deutschland den Rücken gekehrt haben und in die USA gegangen sind?



Bevor ich mich entschieden habe, an das College in Providence (Bundesstaat Rhode Island, Anm. d. Red.) zu gehen, habe ich mich vorab mit den Trainern unterhalten und ihnen schon erzählt, dass es mein Ziel ist, Fußball-Profi zu werden. Ich habe auch viel individuell gearbeitet, um mich zu verbessern. Ich habe aber auch festgestellt, dass ich die vier Jahre am College gebraucht habe, um mich hier in den USA zu akklimatisieren und um auch fußballerisch besser zu werden. Um auch bereit zu sein, Profi zu werden. Es hat mir geholfen, ohne Druck am College zu spielen, ohne Vertrags- und Leistungsdruck. Ich wollte auch unbedingt das Studium (Abschluss: Bachelor Management) beenden, weil man als Profifußballer nie weiß, wie es mit der Karriere läuft.

In den USA sind Sie besonders nach dem Titelgewinn mit Atlanta bekannt und ein Star. In Deutschland waren Sie bis vor Kurzem noch ein unbeschriebenes Blatt. Können Sie die vergangenen Jahre in den USA kurz Revue passieren lassen?

Ich hatte am College natürlich auch ein wenig Glück, das gehört dazu. In Providence hatte ich einfach einen sehr guten Trainer, der auf mich gesetzt hat. Ich hatte dann ein paar gute Jahre und bin Stück für Stück mehr in den Fokus der MLS-Teams gerückt. Im Draft hatte ich dann das Glück, dass mich Gerardo Martino (Trainer Atlanta United, Anm. d. Red.) unbedingt haben wollte und ich dann auch von Atlanta gedraftet wurde. Die Verantwortlichen von United haben mich dann von Anfang als Spieler gesehen, der das Team direkt verstärken kann und nicht nur eine Option für die Zukunft ist.

Im MLS-Finale gegen Portland haben Sie im offensiven linken Mittelfeld gespielt. Im Halbfinale gegen New York Red Bull im zentralen Mittelfeld. Während der Saison spielten Sie meist im rechten Mittelfeld. Für Sie ist der Begriff "variabel einsetzbar" anscheinend erfunden worden, oder?



Ja, das stimmt schon. Ich bin sehr variabel, ein Allrounder sozusagen. Ich habe fast überall gespielt (lacht). Es macht mich auch sehr stolz, dass mein Trainer mir so sehr vertraut hat, denn ich habe von allen Spielern im Team die meisten Saisonminuten gespielt. Ich bin ein "Jobmacher", soll heißen, dass der Trainer mich auf fast jede Position stellen kann und ich da versuche, meinen Job zu machen.



"Tata", so sein Spitzname, bedeutet aus dem spanischen übersetzt Papa und genauso kommt er auch rüber. Jemand, der sich um dich kümmert und dir auch gerne weiterhilft, aber immer im Sinne der Mannschaft. Gressel über seinen Trainer Gerard Martino

Sie haben Ihren Trainer bereits angesprochen. Gerardo Martino ist seit zwei Jahren in Atlanta verantwortlich. Er hat in seiner langen Karriere unter anderem auch den FC Barcelona mit Superstar Lionel Messi trainiert. Welchen Anteil am Erfolg hat er und welche Beziehung haben Sie zu ihm?

Er hat einen riesen Anteil am Erfolg. Martino ist ein Trainer, der sehr viel Respekt einfordert, auf der anderen Seite aber menschlich ein total netter Typ ist. "Tata", so sein Spitzname, bedeutet aus dem spanischen übersetzt Papa, und genauso kommt er auch rüber. Jemand, der sich um dich kümmert und dir auch gerne weiterhilft, aber immer im Sinne der Mannschaft. Er hat mir jetzt zum Schluss seine private Nummer gegeben und mir gesagt, dass ich mich immer bei ihm melden kann, wenn ich Fragen habe oder Hilfe benötige. Aber auch bei ihm steht das Gewinnen natürlich im Vordergrund. Er ordnet dem Erfolg alles unter und hat uns immer akribisch auf jedes Spiel vorbereitet. Es war nicht leicht zu einem Verein zu kommen, der gerade noch aus dem Boden gestampft wurde und noch keine richtigen Strukturen hatte. Er hat eine richtig gute Vision – die richtigen Spieler verpflichtet und eine taktische Philosophie etabliert. Er hinterlässt den Verein in einer hervorragenden Verfassung. (Anm. der Redaktion: Martino steht kurz vor einem Wechsel nach Mexiko. Dort wird er wahrscheinlich neuer Nationaltrainer.)

Das Finale in der Mercedes-Benz-Arena in Atlanta war mit über 70.000 Zuschauern ausverkauft und gleichzeitig neuer MLS-Zuschauerrekord. Zu den Heimspielen von United kamen im Schnitt 53.000 Fans. Der Durchschnitt in der MLS liegt bei nur knapp 21.000 Zuschauern. Was macht den Standort Atlanta so einzigartig und fußballverrückt?

Es ist eine Mischung aus einigen Faktoren. Zunächst waren die Fans in Atlanta einfach heiß auf Fußball und auf den sportlichen Erfolg. Den letzten nationalen Titel hat das Baseball-Team der Atlanta Braves 1995 in die Stadt geholt. Außerdem ist Atlanta eine Multikulti-Stadt. Hier leben Menschen aus vielen verschiedenen Ecken der Welt. Viele waren natürlich aus ihrer Heimat schon Fußballfans und mit der Gründung von Atlanta United (vor vier Jahren, Anm. d. Red.) konnten sich viele Fans schnell mit uns identifizieren. Natürlich ist es auch der Hunger der Fans nach Erfolg und nach Entertainment. Nach dem Titelgewinn sind wir mittlerweile schon eine Fußballstadt. Natürlich profitieren wir aber auch davon, dass es bei den anderen Teams aus Atlanta, den Falcons (NFL), den Braves (MLB) und den Hawks (NBA) derzeit sportlich nicht so läuft. Die meisten Fans von uns sind mit Herzblut dabei und leben diesen Klub.

Sie haben gerade die anderen Teams in Atlanta erwähnt. Welche Sportart favorisieren Sie denn, wenn Sie nicht gerade Fußball spielen?



Ich schaue mir allgemein alles an. Ich war schon oft bei den Falcons und auch bei den Hawks. Selbst die Braves habe ich mir schon in den Playoffs angeschaut.

Ihre Karriere ist innerhalb von zwei Jahren steil bergauf gegangen. In der vergangenen Saison wurden Sie zum besten Jungprofi der Saison gewählt. Dieses Jahr haben Sie dann mit Atlanta den Titel geholt. Eigentlich haben Sie schon alles erreicht. Was kann da noch kommen?

Gute Frage (lacht). Ich bin ehrgeizig genug, dass ich mich nicht auf meinen Erfolgen ausruhe. Ich will weiter gewinnen und Titel holen. Ich muss jetzt auch erst einmal alles sacken lassen und habe auch noch meine Hochzeit Ende Dezember vor mir. Dann geht es schon fast wieder mit der Vorbereitung los. Die nächsten Tage kann ich aber vom Sport abschalten, da meine Familie bald schon in die USA kommt und wir dann gemeinsam nach Florida fliegen, wo ich dann am 30. Dezember auch heirate. Ein großes Ziel ist es in der kommenden Saison, in der CONCACAF-Champions League eine gute Rolle zu spielen. Eine US-amerikanische Mannschaft hat diesen Titel noch nie gewonnen. Da könnten wir wieder Geschichte schreiben.

Die MLS wird in Europa teilweise immer noch als "Altherren-Liga" gesehen, wo ehemalige Weltklasse-Spieler wie Bastian Schweinsteiger oder Wayne Rooney ihre Karriere ausklingen lassen. Eigentlich unfair, denn die MLS hat ein relativ junges Durchschnittsalter und auch das Niveau hat sich kontinuierlich verbessert. Wie schätzen Sie das Niveau und die Entwicklung der Liga ein?



Ein Bastian Schweinsteiger, ein Wayne Rooney oder auch ein Zlatan Ibrahimovic müssen hier genauso ihre Leistung zeigen, wie sie es in Europa getan haben. Es ist nicht mehr so wie früher, als die Stars aus Europa hier hergekommen sind, ein- zweimal trainiert und dann einfach gespielt haben. Die Zeiten sind vorbei. Ein Andrea Pirlo hat hier am Ende auch nur noch auf der Bank gesessen, weil er seine Leistung nicht mehr gebracht hat. Auf der anderen Seite haben diese Spieler zweifelsohne ihre Teams besser gemacht, aber im Vorbeigehen spielt man hier nicht mehr. Der Trend, dass die "Altstars" aus Europa hier einfach ihre Karriere ausklingen lassen, geht immer mehr zurück.

In den kommenden zwei Jahren treten zwei weitere Klubs der MLS bei. 2019 kommt der FC Cincinnati hinzu, 2020 dann der Inter Miami FC, der Klub von Anteilseigner David Beckham. Kann der Fußball die Lücke zu den etablierten vier Sportarten American Football, Baseball, Basketball und Eishockey in den kommenden Jahren schließen? Oder ist es nur ein kurzfristiger Boom?

Ich glaube schon, dass das möglich ist. Die Rahmenbedingungen, die Infrastruktur und auch die TV-Deals werden immer besser und hochwertiger. Das Produkt wird einfach besser. Auch die sonst nicht so fußballinteressierten Amerikaner bekommen immer mehr mit. Trotzdem ist es immer noch ein weiter Weg, in den vielen Sporttalkshows in den USA wird fast nie über Soccer geredet, außer es ist WM und da war die Nationalmannschaft zuletzt nicht dabei. Allerdings wird die WM 2026 hier in den USA zusammen mit Kanada und Mexiko einen riesen Boom auslösen, da bin ich mir sicher.

Ihr Erfolg in den USA ist in Europa und speziell auch in Deutschland natürlich nicht verborgen geblieben. Haben Sie schon Anfragen bekommen und würden Sie es im Moment angesichts ihres Erfolges in Atlanta überhaupt in Betracht ziehen, die USA zu verlassen?



Zunächst müsste mein Verein einem Wechsel erstmal zustimmen. Ich habe noch zwei Jahre Vertrag hier in Atlanta. Ich bin aber auf jeden Fall so ehrgeizig, dass ich mich mit einem Angebot aus Europa sehr wohl beschäftigen würde. Es muss aber alles passen, denn hier geht es mir aktuell richtig gut und ich habe im Moment keinen Grund zu gehen. Es macht riesen Spaß hier zu spielen und das Leben hier ist überragend.

Ihre zukünftige Frau hätte nichts dagegen, ihre Heimat zu verlassen?



Nein, sie übt schon fleißig jede Woche Deutsch und wäre offen für eine Zukunft in Europa.

Feiern Sie Weihnachten in Deutschland oder bleiben Sie mit Ihrer Verlobten in den USA?

Ich werde zum ersten Mal Weihnachten nicht in Deutschland feiern, sondern hier. Meine Familie kommt kurz vor Weihnachten rüber und wir feiern dann hier ganz traditionell, allerdings auf deutsche Art, die will ich mir schon bewahren.