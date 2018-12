Hamburg. Für Redakteur Alexander Barklage ist das Wintermärchen der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft der Sportmoment des Jahres. Welcher ist Ihrer? Stimmen Sie ab!

Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu und für unsere Sportredaktion hielten die vergangenen 365 Tage einige besondere Ereignisse parat: Die olympischen Winterspiele, die Fußball-Weltmeisterschaft, die Deutschen sind wieder Spitze im Tennis und vieles mehr.

Welcher Sportmoment wird Ihnen aus dem Jahr 2018 im Gedächtnis bleiben? Im Rahmen unserer großen Leser-Umfrage können Sie jetzt mit abstimmen (siehe unten). Für Redakteur Alexander Barklage war die überraschende Silbermedaille des deutschen Eishockeyteams bei den olympischen Spielen in Pyeongchang das emotionale Highlight des vergangenen Jahres:

"Ich habe viele Interessen, bin aber sicherlich kein Eishockey-Fan. Die Wintersportart reizt mich so überhaupt nicht: Der Puck ist zu klein, das Spiel zu schnell und wenn man als Zuschauer die Regel nicht genau kennt, bleibt vieles diffus. Dennoch ist das olympische Eishockey-Märchen 2018 mir besonders im Gedächtnis geblieben.



Die DEB-Truppe des damaligen Nationaltrainers Marco Sturm war im Vorfeld des Wettbewerbs in Pyeongchang froh, überhaupt dabei zu sein. Als Favoriten auf dem Eis gelten im Normalfall ohnehin andere Nationen. In der Vorrunde setzte es dann auch direkt zwei Niederlagen gegen Finnland und Schweden – und eigentlich war alles, wie immer. Nur durch einen Sieg in der Verlängerung gegen Norwegen retteten sich die deutschen Kufencracks letztlich doch noch in die Quali-Runde.

Das deutsche Eishockey-Märchen im Video

Zwei Siege in der Verlängerung

Dort nahm das Märchen dann seinen Lauf: Die Deutschen gewannen in der Verlängerung gegen die Schweiz und warfen im Anschluss sensationell auch den amtierenden Weltmeister Schweden in der Verlängerung aus dem Wettbewerb. Es war der erste Sieg im 15. Duell in einem olympischen Turnier gegen die "Tre Kronor".

Nach diesem Coup wurde auch ich endgültig mitgerissen und kurzzeitig zum Eishockey-Fan. Es war einfach schön zu sehen, wie eine Mannschaft mit wenig Talent, alles in die Waagschale wirft und durch einen besonderen Teamspirit auch die ganz Großen ärgern kann. Auf der Euphorie-Welle reitend zeigten die Deutschen dann auch direkt im Anschluss eines der besten Spiele des Turniers, als sie die Eishockey-Weltmacht Kanada im Halbfinale mit 4:3 bezwangen. Mit welch kindlicher Freude die Spieler den Finaleinzug feierten und wie kurzfristig ein Eishockey-Boom in Deutschland ausbrach, war faszinierend.

Im Video: Eurosport-Kommentatoren rasten aus

Am Finaltag war ich dienstlich im Einsatz und tickerte die Olympischen Spiele während meiner Schicht. Das Endspiel gegen Russland fand um 5 Uhr morgens deutscher Zeit statt, ich machte die Nacht also durch und fieberte vor dem Fernseher mit. Nach knapper Führung glichen die Russen 55 Sekunden vor dem Ende tatsächlich noch zum 3:3 aus. In der Verlängerung platzte dann der Traum vom Olympia-Gold und Deutschland musste sich mit 3:4 geschlagen geben. Dennoch blieb dieser mit Abstand größte deutsche Eishockey-Erfolg und insbesondere die Art und Weise, auf die er errungen wurde, selbst bei mir lange haften. Ich gönnte es dem Team von ganzem Herzen, zwei Wochen lang war ich vom Eishockey-Fieber infiziert und diese Zeit werde ich nicht so schnell vergessen."



