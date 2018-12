Hamburg. Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende – aus sportlicher Sicht ereignisreiche 365 Tage. Für unseren Redakteur Kim Patrick von Harling ist der Abstieg des Hamburger SV der Sportmoment des Jahres 2018. Welcher ist Ihrer? Stimmen Sie ab!

Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu. Nicht nur für unsere Sportredakteure waren die vergangenen 365 Tage enorm ereignisreich: die olympischen Winterspiele, die Blamage der DFB-Elf bei der Fußball-WM, die Deutschen sind wieder Spitze im Tennis und vieles mehr.

Welcher Sportmoment wird Ihnen aus dem Jahr 2018 im Gedächtnis bleiben? Stimmen Sie ab (siehe unten)!

Für Sportredakteur Kim Patrick von Harling war der Abstieg des Hamburger SV der emotionalste Moment des vergangenen Jahres.

"Ich erinnere mich noch genau an die Sekunden, als das Unvorstellbare unvermeidbar wurde: Der HSV wird absteigen. Am 12. Mai 2018 war es soweit, trotz eines 2:1-Sieges gegen Borussia Mönchengladbach am 34. Spieltag musste mein HSV den bitteren Gang in die 2. Bundesliga antreten – zum ersten Mal überhaupt. Verstehen Sie mich nicht falsch, aufgrund der vorangegangenen Spielzeiten und den Leistungen in der besagten Saison kam der Abstieg einer Erlösung gleich. Doch in dem Moment des Abpfiffs von Schiedsrichter Felix Brych sah ich auf einmal alles in Zeitlupe.

Die abgebrannten Pyros im Volksparkstadion, die Reitereinheit der Polizei auf dem Rasen und die weinenden Zuschauer auf den Rängen: Ich war überrascht über mich selbst, als mich ein Gefühl der Trauer überkam. Fast im selben Moment dachte ich über die vergangenen Jahre – wenige davon erfolgreich – nach. Ich würde meinen HSV immer lieben, aber ich betrachtete meinen Klub fortan in einem anderen Licht.



Als ich am besagten 12. Mai am Abend die Redaktion verließ, auf den Straßen Hamburgs spazierte, sah alles wie immer aus. Doch es fühlte sich irgendwie anders an. Es war ein surreales Gefühl und ich hatte zuvor immer die Erwartung gehabt, dass die Stadt plötzlich auf dem Kopf stehen würde. Das war nicht der Fall. So ging ich aufgewühlt ins Bett und nach einer unruhigen Nacht war mein erster trauriger Gedanke, als ich die Augen aufschlug: Wir sind tatsächlich Zweitligist."