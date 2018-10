Die Bayern-Bosse in Panik machen sich lächerlich

München. Kritik an den Kritikern: Der massive Vorstoß der Bosse des FC Bayern München hatte zu wenig Substanz, um zu überzeugen. Dabei ist es durchaus ein richtiges Thema, über Auswüchse der Berichterstattung zu sprechen. Doch Hoeneß und Co. ging es wohl nur um einen Vorwand, Stärke und Einigkeit zu demonstrieren, meint unser Kommentator.

Die Liste der seltsamsten Pressekonferenzen des deutschen Fußballs hat sich um ein besonders skurilles Exemplar verlängert. Was die Bayern-Bosse gestern boten, war Daums Ehrenwort-Show, Augenthalers Frage-Antwort-Spiel, oder Trapattonis Flasche-leer-Tirade ebenbürtig und passt in diese ewige Lachparade der Liga.

Offensichtlich recht spontan und schlecht vorbereitet traten Rummenigge, Hoeneß und Salihamidzic an. In ihrer Panikreaktion schossen die Bosse übers Ziel hinaus und hatten hinter markigen Worten nur wenig Substanz zu bieten.

Wer das Grundgesetz zitiert und die Würde des Menschen einfordert, weil einige Profis mit „Altherrenfußballern“ verglichen werden, macht sich lächerlich. Erst recht, wenn man selbst gegen andere so deftig austeilt wie es Hoeneß und Co. regelmäßig tun.

Warum so aufgebracht? Vielleicht spüren Hoeneß und Co., dass auch ihre Position wankt, wenn diese Saison schief geht. Sie haben mit ihrer Kaderplanung den Umbruch verpasst, die Mannschaft ist erkennbar über den Zenit. Vielleicht gilt das auch für die Führung.

Ärgerlich ist, dass die Chefs von der Säbener Straße mit ihrer Kritik an den Auswüchsen der Berichterstattung durchaus richtig liegen. Doch dazu hätte es besserer Beispiele bedurft; so geriet das Trio bei den Nachfragen so sehr ins Stottern, dass die Diskussion vom Pressesprecher mittendrin für beendet erklärt wurde. Das war peinlich.

Das ändert aber nichts daran, dass Häme und Spott aus den sozialen Netzwerken in die echten Medien vorgedrungen sind. Forsch-freche Meinung und persönliche Polemik ersetzen Analyse und Fachwissen. Auf der Strecke bleiben immer öfter Seriosität und Respekt vor dem Menschen. Das ist das eigentliche Thema. Leider haben die Bayern es nur als Vorwand benutzt, um Stärke zu demonstrieren.