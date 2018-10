Frankfurt. Am Wochenende spielt wieder die Bundesliga. Wir haben die wichtigsten Infos zum 8. Spieltag zusammengetragen. Dazu gibt es auch noch Angeberwissen.

Bayer Leverkusen – Hannover 96

Bayer startete so schlecht wie zuletzt 1997/98, und kein Team hat weniger Heimpunkte (drei). Hannover ist auswärts 16 Spiele sieglos (zuletzt 2009) und verlor die letzten zehn Duelle in Leverkusen. Trainer Breiten-reiter gewann nie gegen Bayer (0-3-3).

VfB Stuttgart – Borussia Dortmund

Der Letzte erwartet den Ersten, gegen den er nur eins der letzten 14 Duelle gewann. Der neue VfB-Trainer Weinzierl gewann noch kein Heimspiel gegen Borussia (0-1-4), deren Trainer Favre ein Vereinsrekord winkt – falls er auch sein achtes Spiel nicht verliert.

Foto: Sebastian Gollnow/dpa



FC Augsburg – RB Leipzig

Zum dritten Mal versucht RB in Augsburg zu gewinnen, wo es aus zwei Spielen erst einen Punkt gab. Augsburg hofft auf ein Jubiläum, bei Sieg käme man auf 300 Bundesligapunkte. Während der FCA zuletzt zehn Mal nicht zu null spielte, traf RB zehn Mal in Folge.

VfL Wolfsburg – Bayern München

Nach Wolfsburg kommen die Krisen-Bayern gern: sechs Siege in den letzten sieben Jahren. Vor allem VfL-Schreck Lewandowski, keiner schoss mehr Tore gegen Wolfsburg (16). Geht Bayern leer aus, wird der Vereinsrekord von drei torlosen Spielen (zuletzt 2010) eingestellt.

1. FC Nürnberg – TSG Hoffenheim

Nürnberg holte sieben von acht Punkten zuhause, wo man auch mit die wenigsten Gegentore hat (eins). Gegen die TSG gewann der Club zudem die letzten beiden Heimspiele. Hoffenheim ist bei Aufsteigern schon elf Spiele ohne Sieg.

Schalke 04 – Werder Brem

Für Schalke spricht der Termin: in der Hinrunde schlug man Werder in den letzten neun Jahren immer. Kurios: Schalke schoss 2018 nie mehr als zwei Tore, aber keiner vermied länger ein 0:0 (seit 67 Spielen). Werder will den 1000. Auswärtspunkt (bei Sieg).

Hertha BSC – SC Freiburg

Mit einem Sieg würde Hertha den Startrekord von 2016 (17 Punkte) einstellen. Spielt sie zum dritten Mal in Folge zu Null, wäre ihr Abwehrrekord eingestellt. Aber gegen den SC gab es in zwölf Duellen nur drei Heimsiege und oft Magerkost (Torquote: 1,92).

Bor. Mönchengladbach – Mainz 05

Von zwei Borussen-Serien muss eine reißen. Sie gewannen ihre letzten sechs Heimspiele, sind aber sonntags fünfmal sieglos. Borussen-Coach Hecking verlor kein Heimspiel gegen Mainz (4-6-0), das vier Spiele ohne Tor ist – fünf wären Vereinsrekord.

Angeberwissen: